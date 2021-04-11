Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпик забил первый гол за полтора месяца
Команда Юрия Калитвинцева прервала безголевую серию
Донецкий "Олимпик" забил первый гол с 28-го февраля. Прервал безголевой период арендованный у "Динамо" Ибрагим Каргбо. Он отличился на 30-й минуте матча з" Колосом".
"Олимпик" проиграл последние 7 матчей в Премьер-Лиге, в которых пропустил 15 голов. Последним не проигранным матчем дончан была игра против ФК "Львов" в декабре прошлого года. Тогда команды сыграла вничью (1:1).
Ибрагим Каргбо сыграл 17 матчей в текущем сезоне Украинской Премьер-Лиги, в которых отличился двумя голами.
Популярное сейчас
- Кулач выходит на один уровень с Цыганковым. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- И голы, и удаления, и (не)пенальти. Реал - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
- Нападающий Ингульца может перейти в российский клуб
- Известны два клуба, которые проголосовали против сокращения сроков сезона УПЛ
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году