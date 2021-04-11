Олимпик забил первый гол за полтора месяца

Донецкий "Олимпик" забил первый гол с 28-го февраля. Прервал безголевой период арендованный у "Динамо" Ибрагим Каргбо. Он отличился на 30-й минуте матча з" Колосом".

"Олимпик" проиграл последние 7 матчей в Премьер-Лиге, в которых пропустил 15 голов. Последним не проигранным матчем дончан была игра против ФК "Львов" в декабре прошлого года. Тогда команды сыграла вничью (1:1).

Ибрагим Каргбо сыграл 17 матчей в текущем сезоне Украинской Премьер-Лиги, в которых отличился двумя голами.