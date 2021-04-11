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Олимпик забил первый гол за полтора месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Юрия Калитвинцева прервала безголевую серию

Олимпик забил первый гол за полтора месяца

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Донецкий "Олимпик" забил первый гол с 28-го февраля. Прервал безголевой период арендованный у "Динамо" Ибрагим Каргбо. Он отличился на 30-й минуте матча з" Колосом".

"Олимпик" проиграл последние 7 матчей в Премьер-Лиге, в которых пропустил 15 голов. Последним не проигранным матчем дончан была игра против ФК "Львов" в декабре прошлого года. Тогда команды сыграла вничью (1:1).

Ибрагим Каргбо сыграл 17 матчей в текущем сезоне Украинской Премьер-Лиги, в которых отличился двумя голами.

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В статье: Олимпик (Донецк) Каргбо
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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
11.04.2021 в 20:40
везде пишут что забил колос и даже ведет один-ноль- а НА САМОМ ТО ДЕЛЕ?за что вы деньги получаете
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