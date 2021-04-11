Олимпик - Колос 1:2. Ничья была рядом

Юрию Калитвинцеву отступать было некуда. Пять поражений в пяти матчах во главе "Олимпика" ставили 52-летнего специалиста в очень незавидное положение. Когда тебе уже нечего терять, то остается лишь одна ставка. В футболе - это победа. Однако для нынешнего "Олимпика", сегодня и ничья сошла бы за выход в Лигу Чемпионов. Главное - перестать постоянно проигрывать.

Мотивировал своего наставника и Владислав Гельзин. Игру сегодня посетил экс-наставник дончан Юрий Климовский, при котором "Олимпик" действительно был претендентом на зону еврокубков. Зная некую вспыльчивость президента клуба, вариант с возвращением Климовского исключать нельзя. Юрий Калитвинцев тем временем продолжил поиск оптимального состава, совершив три замены, если сравнивать с прошлым туром. В старте оказались Драме и Альваренга, а также последний новичок - Джео Экра. Он должен был отвечать за опорную зону.

Немного больше внимания мы уделяем "Олимпику", так как им есть что доказывать, а за этим интереснее наблюдать. При всем уважении к Руслану Костышину, к его "Колосу" мы уже привыкли и можем наперед просчитать их манеру игры. Будучи номинальными фаворитами, и точно таким же гостями (игра проходила в Ковалевке), они забрали мяч под свой контроль, но до владений Кичака доходили нечасто. Видно, что "бело-черным" тяжело даются позиционные атаки, а потому на стартовых минутах мы видели достаточно стерильную игру. Разбудил всех гол Ибрагима Каргбо, который случился на исходе получаса игры. Политыло одной передачей вывел нападающего на пространство, тот добежал до штрафной, продавил Петрова и нанес мощный удар мимо Волынца - 1:0. Это первый гол "Олимпика" за последние 459 минут и лишь второй точный удар при Юрие Калитвинцеве.

Пропущенный гол заставил игроков "Колоса" включить совсем иные скорости. До конца тайма у них было несколько моментов у ворот Кичака, а наиболее опасный шанс упустил Гавриш. Кэп сегодняшних гостей мощно пробил под перекладину со штрафного, но на месте был голкипер "Олимпика", который в целом действовал достаточно уверенно. Хозяева неплохо смотрелись при игре в защите, а вот в атаке помимо забитого гола ничем особым не запомнились. Видно, что Юрий Калитвинцев свою команду начал строить именно с обороны.

Один из ключевых моментов второго тайма - перформанс Джео Экра. Новичок старательно помогал своей команде до перерыва, но во втором тайме решил запомниться со знаком минус - две желтые за несколько минут и досрочный уход с поля. Явно не такого ждал от своего дебютанта Юрий Калитвинцев. После этого подвел хозяев еще и более опытный Альваренга, который в штрафной нарушил правила против Хлебаса. Денис Костышин сравнял счет с точки. Однако сделал он это не совсем уверенно, Кичак был очень близок к тому, чтобы отбить его выстрел. После отстранения Евгения Селезнева, пенальти стали настоящей проблемой для ковалевцев. Однако забили и слава Богу.

После того как "Колос" счет сравнял, оставался лишь один вопрос - вырвет ли команда Костышина победу или же будет ничья? "Олимпик" и в равных составах не очень много времени проводил на половине поля соперника, а потеряв одного из игроков, их основной задачей было выжить. Причем неважно какой ценой. Для примера, на 75-й минуте встречи, сегодняшние гости подали свой 15-й угловой. "Олимпик" этого к тому времени не сделал ни разу, что еще раз говорит о тотальном доминировании "Колоса".

И все-таки удержать счастье, а точнее ничью, в своих руках хозяевам не удалось. 16-й корнер гостей, который они подали на 87-й минуте, принес спасительный гол - Милько оторвался от опекунов и точно пробил в сторону ворот Кичака. Винить голкипера "Олимпика" особо не за что. Он и так держал интригу до последнего, но сегодня удача отвернулась от его коллектива. Восьмое поражение донецкого коллектива подряд. Выход из кризиса снова откладывается. Как минимум, еще на неделю.

"Колос" же добывает свою восьмую победу в нынешней кампании, продолжая погоню за еврокубками. Но впереди их ждет слишком сложный календарь. Там и "Днепр-1", там и "Ворскла", там и "Десна", там и "Динамо" в последнем туре. Как говорится, на закуску. Но мы ведь с вами полюбили ковалевцев за их характер. В играх против сильных команд его и нужно демонстрировать.

Олимпик - Колос 1:2

Голы: Ибрагим Каргбо 30 - Денис Костышин 68 (пен.), Вадим Милько 87

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Темур Чогадзе (Максим Тейшейра 58), Иван Зотько, Фабрисио Альваренга, Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Ибрагим Каргбо (Тадеус Нкенг 64), Орест Лебеденко, Джео Экра, Сергей Политыло

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко (Дмитрий Хлёбас 46), Виталий Гавриш, Вадим Милько, Денис Костышин (Станислав Сорокин 80), Вячеслав Чурко, Никита Кравченко, Николай Золотов, Олег Ильин (Денис Антюх 67), Андрей Богданов (Павел Ореховский 67)

Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 22, Джео Экра 50, Джео Экра 56, Руслан Бабенко 59, Тадеус Нкенг 65, Артём Кичак 84 - Николай Золотов 42, Денис Антюх 78

Удаление: Джео Экра 56