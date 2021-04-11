Тымчик: Приятно, что тренерский штаб дал отыграть полный матч против Днепра-1

Фланговый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от матча против "Днепра-1" в рамках 21-го тура УПЛ.

"Конечно, очень приятно, что тренерский штаб дал сыграть полный матч.

Физически чувствую себя неплохо, я играл за дубль 90 минут. У нас была товарищеская встреча с "Динамо" Бухарест, где тоже 90 минут сыграл.

Тренируюсь каждый день. Слава богу, потихоньку, все хорошо", – рассказал украинец.