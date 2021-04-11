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Тымчик: Приятно, что тренерский штаб дал отыграть полный матч против Днепра-1
Защитник киевлян прокомментировал возвращение в основу "Динамо"
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Фланговый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от
"Конечно, очень приятно, что тренерский штаб дал сыграть полный матч.
Физически чувствую себя неплохо, я играл за дубль 90 минут. У нас была товарищеская встреча с "Динамо" Бухарест, где тоже 90 минут сыграл.
Тренируюсь каждый день. Слава богу, потихоньку, все хорошо", – рассказал украинец.
На поединок против днепрян Тымчик вышел в стартовом составе столичной команды и провел на поле все 90 минут.
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