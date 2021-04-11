  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тымчик: Приятно, что тренерский штаб дал отыграть полный матч против Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тымчик: Приятно, что тренерский штаб дал отыграть полный матч против Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Защитник киевлян прокомментировал возвращение в основу "Динамо"

Тымчик: Приятно, что тренерский штаб дал отыграть полный матч против Днепра-1

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Фланговый защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик поделился впечатлениями от матча против "Днепра-1" в рамках 21-го тура УПЛ.

"Конечно, очень приятно, что тренерский штаб дал сыграть полный матч.

Физически чувствую себя неплохо, я играл за дубль 90 минут. У нас была товарищеская встреча с "Динамо" Бухарест, где тоже 90 минут сыграл.

Тренируюсь каждый день. Слава богу, потихоньку, все хорошо", – рассказал украинец.

На поединок против днепрян Тымчик вышел в стартовом составе столичной команды и провел на поле все 90 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...