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Монзуль должна была велеть перебить пенальти в ворота Миная. В аналогичной ситуации Динамо било дважды
Рух - Минай 2:0. Судейский анализ матча
фото - Олександр Приходько
Матч 21-го тура УПЛ "Рух" - "Минай" не подарил яркой игры, но оставил некоторые вопросы по судейству. Бригада во главе с Екатериной Монзуль отсудила не безупречно.
Эксперты отметили несколько моментов с непоказанными желтыми карточками, но самая большая претензия к Монзуль – это нарушение процедуры пробития Кондраковым пенальти. На стоп-кадре четко видно, что при ударе по мячу голкипер "Миная" Попович не касался линии ворот, что является нарушением правил.
Скриншот - ТК "Футбол"
Монзуль должна была велеть перебить этот одиннадцатиметровый. Екатерине мог помочь VAR, но и видеоассистент не заметил неправомерных действий Поповича. Интересно, что в недавнем матче между "Динамо" и "Минаем" (3:0) Екатерина Монзуль вместе с арбитрами ВАР такую ошибку не допустила. Беседин тогда пробил с "точки", Попович отразил удар, но не касался при этом линии ворот. Было принято решение перебить одиннадцатиметровый и Жерсон Родригес забил. На этот раз арбитры были не такими дотошными.
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