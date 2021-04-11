Забарному сделали репозицию носа и наложили повязку

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.

Центральный полузащитник столичной команды Илья Забарный получил по ходу поединка неприятную травму - молодой центрбэк получил по лицу от игрока днепрян в одному из эпизодов.

18-летний Илья доиграл встречу до конца, а в Киеве прошел томографию. Диагноз: смещение костей носа. Забарному сделали под наркозом репозицию носа и наложили фиксирующую повязку.

Девушка молодого защитника в своем инстаграме опубликовала совместное фото.