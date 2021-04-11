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Забарному сделали репозицию носа и наложили повязку

Премьер-лига
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Операция прошла хорошо

Забарному сделали репозицию носа и наложили повязку

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

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В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.

Центральный полузащитник столичной команды Илья Забарный получил по ходу поединка неприятную травму - молодой центрбэк получил по лицу от игрока днепрян в одному из эпизодов.

18-летний Илья доиграл встречу до конца, а в Киеве прошел томографию. Диагноз: смещение костей носа. Забарному сделали под наркозом репозицию носа и наложили фиксирующую повязку.

Девушка молодого защитника в своем инстаграме опубликовала совместное фото.

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В статье: Динамо (Киев) Илья Забарный
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