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Забарному сделали репозицию носа и наложили повязку
Операция прошла хорошо
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0.
Центральный полузащитник столичной команды Илья Забарный получил по ходу поединка неприятную травму - молодой центрбэк получил по лицу от игрока днепрян в одному из эпизодов.
18-летний Илья доиграл встречу до конца, а в Киеве прошел томографию. Диагноз: смещение костей носа. Забарному сделали под наркозом репозицию носа и наложили фиксирующую повязку.
Девушка молодого защитника в своем инстаграме опубликовала совместное фото.
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