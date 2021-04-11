Олимпик - Колос. Однобокое судейство испортило матч, считает Сергей Шебек

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек крайне возмущен судейством Александра Дердо в матче "Олимпик" - "Колос". Сергей Александрович отмечает, что рефери принимал весьма нелогичные и непоследовательные решения.

- На первый взгляд все кажется закономерным – пенальти, карточки. Но если углубиться и проанализировать действия арбитра внимательно, то вырисовывается очень печальная картина. На 51-й минуте при счете 1:0 в пользу "Олимпика" не назначил очевидный пенальти в сторону ворот дончан. Олег Ильин в штрафной принял мяч, а Орест Лебеденко "нырнул" под него и "снес" оппонента. Это одиннадцатиметровый, но Дердо по тем или иным причинам не разобрался. ВАР на матче не работал, поэтому подсказку арбитр в поле не получил.

На 68-й минуте Дердо закономерно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота номинальных хозяев (Денис Костышин реализовал шанс). Но дальше, говорит Сергей Шебек, снова у арбитра были проблемы.

- Меня возмущают действия Дердо относительно вынесения санкций – он трактовал единоборства на поле как попало. Удаление Экра за две желтых карточки закономерное (за удар по мячу после свистка и удар локтем в лицо). Но почему на 62-й минуте он не удалил защитника "Колоса" Золотова? Дердо четко видел, как игрок "Колоса" разбегается и с большой интенсивностью бьет соперника локтем в грудь. Бенито упал, корчась от боли на поле, а арбитр даже не остановил игру. Хотя на тот момент у Золотова уже была одна желтая карточка, и это предупреждение обусловило бы красную. Почему Дердо не захотел удалять игрока "Колоса" – пусть каждый ответит сам для себя. Счет был 1:0 в пользу "Колоса" и в равных составах игра могла сложиться иначе. Считаю, что Дердо своими однобокими решениями испортил матч, - сказал судейский эксперт.

Добавим, что в формально выездном, но фактически домашнем матче "Колос" одолел "Олимпик" со счетом 2:1.