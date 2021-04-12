  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федык: Рух начал выбираться с последнего места в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федык: Рух начал выбираться с последнего места в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Благодаря победе над "Минаем" львовский клуб покинул зону вылета

Федык: Рух начал выбираться с последнего места в УПЛ

ФК "Рух"

Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу своей команды над "Минаем" (2:0) в 21-м туре УПЛ.

"Нам нужно было сегодня (11 апреля - прим.) побеждать. Турнирное положение такое, что играли со сложными соперниками и не добрали много очков. Поэтому оказались на том месте, с которого нужно было выбираться. Думаю, что сегодня мы начали это делать.

Мы знали, в какой части игры "Минай" играет активно и в какой больше садится в оборону. Рассчитывали забить быстрый гол. Если нет, то все отложится на второй тайм", - сказал Федык.

Напомним, что благодаря этой победе "Рух" покинул зону вылета и переместился на 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.

Читайте такжеПоменялись местами. Рух - Минай 2:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) ФК Минай Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...