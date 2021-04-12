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Федык: Рух начал выбираться с последнего места в УПЛ
Благодаря победе над "Минаем" львовский клуб покинул зону вылета
ФК "Рух"
Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу своей команды над "Минаем" (2:0) в 21-м туре УПЛ.
"Нам нужно было сегодня (11 апреля - прим.) побеждать. Турнирное положение такое, что играли со сложными соперниками и не добрали много очков. Поэтому оказались на том месте, с которого нужно было выбираться. Думаю, что сегодня мы начали это делать.
Мы знали, в какой части игры "Минай" играет активно и в какой больше садится в оборону. Рассчитывали забить быстрый гол. Если нет, то все отложится на второй тайм", - сказал Федык.
Напомним, что благодаря этой победе "Рух" покинул зону вылета и переместился на 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.
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