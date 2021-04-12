Федык: Рух начал выбираться с последнего места в УПЛ

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу своей команды над "Минаем" (2:0) в 21-м туре УПЛ.

"Нам нужно было сегодня (11 апреля - прим.) побеждать. Турнирное положение такое, что играли со сложными соперниками и не добрали много очков. Поэтому оказались на том месте, с которого нужно было выбираться. Думаю, что сегодня мы начали это делать.

Мы знали, в какой части игры "Минай" играет активно и в какой больше садится в оборону. Рассчитывали забить быстрый гол. Если нет, то все отложится на второй тайм", - сказал Федык.