Тотовицкий: Во втором тайме Десна сыграла совсем по-другому и добилась заслуженной победы

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий поделился эмоциями от разгромной победы над "Александрией" (4:1) в матче 21-го тура УПЛ.

"С "Александрией" была тяжелая игра в физическом плане. "Александрия"- это команда, которая постоянно прессингует и играет длинными передачами, навязывая борьбу.

В первом тайме александрийцы, наверное, больше владели инициативой. Но мы сделали корректировки и после перерыва начали совсем по-другому играть и в итоге добились заслуженной победы.

Рад ли дублю? Да, рад, но, главное, что команда победила. Это мой первый дубль в этом сезоне. Ранее я в семи матчах забивал по голу. В карьере это мой третий или четвертый дубль.