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Тотовицкий: Во втором тайме Десна сыграла совсем по-другому и добилась заслуженной победы
Лидер черниговского клуба прокомментировал победу над "Александрией"
ФК Десна
Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий поделился эмоциями от разгромной победы над "Александрией" (4:1) в матче 21-го тура УПЛ.
"С "Александрией" была тяжелая игра в физическом плане. "Александрия"- это команда, которая постоянно прессингует и играет длинными передачами, навязывая борьбу.
В первом тайме александрийцы, наверное, больше владели инициативой. Но мы сделали корректировки и после перерыва начали совсем по-другому играть и в итоге добились заслуженной победы.
Рад ли дублю? Да, рад, но, главное, что команда победила. Это мой первый дубль в этом сезоне. Ранее я в семи матчах забивал по голу. В карьере это мой третий или четвертый дубль.
Я стал в УПЛ лидером по системе гол+пас? Мне очень приятно, но сезон еще идет и, главное, решить задачу команды на сезон. Это, можно сказать, моя работа – забивать мячи и отдавать пасы. Главная задача "Десны"? Занять третье место в УПЛ!
Мой гол пяткой? Гол красивый! Но в моменте с забитым мячом у меня нога заболела. Так что от этого гола у меня остался отпечаток, осадок. В мою сторону шел мяч после паса. Я видел, что мяч далековато от меня идет, но потянулся за ним. Переоценил свою растяжку. В итоге очень сильно растянулся и заболела нога. Только завтра пойду на медобследование. Надо, чтобы прошли сутки с момента повреждения. Пока тяжело сказать, какой характер травмы", - сказал Тотовицкий.
Напомним, что в матче против "Александрии" Тотовицкий оформил дубль.
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