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ТаТоТаке: На собеседовании в Мариуполь Остап Маркевич отвечал на вопросы Палкина

Премьер-лига
(1 голосов)

А с Палкиным рядом сидел Шаблий

ТаТоТаке: На собеседовании в Мариуполь Остап Маркевич отвечал на вопросы Палкина

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Андрей Сеньков рассказал о том, как в "Мариуполе" проходил собеседование главный тренер клуба Остап Маркевич.

"Когда Остап Маркевич пришел в "Мариуполь", он проходил собеседование в отеле Опера и отвечал на вопросы Палкина. А с Палкиным рядом сидел Шаблий. Шаблий - это человек номер два в "Мариуполе", который идет после Палкина. А Андрей Санин, он не решает ничего, он просто выполняет указания Шаблия и Палкина. Скаутинг, который происходит в "Мариуполе", проходит за счет людей, которые работают в Шахтере", - отметил Сеньков.

Соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский добавил, что на собеседовании также присутствовал Жозе Боту - директор департамента селекции "Шахтера".

Напомним, что Остап Маркевич присоединился к "Мариуполю" в августе 2020-го года.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Палкин Вадим Шаблий Остап Маркевич
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Hanter44 (Baburka)
12.04.2021 в 10:19
Неужели И Спиваковский опустился до этого ровня?Хотя....Когда это СМИ были не зависимы?
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0
-6
Dr. House (Поділля)
12.04.2021 в 10:32
Бабуин, а ты хочешь сказать, что всё вышеизложенное - это неправда и вымысел?
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+5
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
12.04.2021 в 10:55
Касательно черноротости и подавляющей лживости сми спорить трудно. Но, скорее, тут правда, чем поклёп. Ибо указываются чётко фамилии и обстоятельства, в случае неправдивости которых, можно очень сильно пожалеть, учитывая возможности обозначенных в этой истории персон. Другими словами, оно того не стоит. Если этот Сенькив не полный дегенерат.
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0
0


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