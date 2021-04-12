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ТаТоТаке: На собеседовании в Мариуполь Остап Маркевич отвечал на вопросы Палкина
А с Палкиным рядом сидел Шаблий
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Ведущий ТаТоТаке Андрей Сеньков рассказал о том, как в "Мариуполе" проходил собеседование главный тренер клуба Остап Маркевич.
"Когда Остап Маркевич пришел в "Мариуполь", он проходил собеседование в отеле Опера и отвечал на вопросы Палкина. А с Палкиным рядом сидел Шаблий. Шаблий - это человек номер два в "Мариуполе", который идет после Палкина. А Андрей Санин, он не решает ничего, он просто выполняет указания Шаблия и Палкина. Скаутинг, который происходит в "Мариуполе", проходит за счет людей, которые работают в Шахтере", - отметил Сеньков.
Соведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский добавил, что на собеседовании также присутствовал Жозе Боту - директор департамента селекции "Шахтера".
Напомним, что Остап Маркевич присоединился к "Мариуполю" в августе 2020-го года.
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