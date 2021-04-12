ТаТоТаке: На собеседовании в Мариуполь Остап Маркевич отвечал на вопросы Палкина

Ведущий ТаТоТаке Андрей Сеньков рассказал о том, как в "Мариуполе" проходил собеседование главный тренер клуба Остап Маркевич.

"Когда Остап Маркевич пришел в "Мариуполь", он проходил собеседование в отеле Опера и отвечал на вопросы Палкина. А с Палкиным рядом сидел Шаблий. Шаблий - это человек номер два в "Мариуполе", который идет после Палкина. А Андрей Санин, он не решает ничего, он просто выполняет указания Шаблия и Палкина. Скаутинг, который происходит в "Мариуполе", проходит за счет людей, которые работают в Шахтере", - отметил Сеньков.