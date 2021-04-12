Символическая сборная 21-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

UA-Футбол, внимательно просмотрев все матчи чемпионата Украины на выходных, формирует символическую сборную 21-го тура. На этот раз в команду попадают по два игрока от "Руха", "Динамо", "Десны", "Зари" и "Ворсклы", а также один представитель от Шахтера.

Бандура - Тымчик, Имереков, Стаменкович, Жуниньо - Кане, Сидорчук, Тотовицкий – Кабаев, Мораес, Кулач

Вратарь

Александр Бандура ("Рух"). Когда цена матча - место в высшем дивизионе, крайне важно, чтобы все элементы команды действовали максимально сконцентрировано и ответственно. От голкипера в такой ситуации зависит особенно много - его уверенность должна вдохновлять полевых исполнителей. Выступление Александра Бандуры в поединке с "Минаем" был именно таким - спокойным, без суеты, а главное - надежным. Закарпатцы не так часто угрожали его воротам, но когда мяч все же летел в цель, Бандура был на высоте.

Защита

Александр Тымчик ("Динамо"). В определенной степени Александру повезло, что в этой игре не мог быть задействован Дубинчак, ведь Цуриков не так сыгран с Чуже, как Влад. Но и в таком составе левый фланг "Днепра-1" способен был создать проблемы обороне "Динамо". Не создал, потому как Тымчик сыграл очень уверенно, успевая как в обороне, так и в атаке. В частности, его пас на Супрягу на последних минутах вполне мог бы стать голевым, если бы на острие атаки киевлян действовал более тонкий форвард.

Максим Имереков ("Десна"). Да, не будем возражать - главная заслуга центрбэка черниговской команды в этом туре это невероятный гол пяткой. Но, во-первых, этот гол имел чрезвычайно большое значение, ведь если бы "Десне" не удалось быстро отыграться после пропущенного от Ковальца, кто знает, как сложились бы события на поле. Ну и не стоит отрицать очевидного - "Александрия" имела не так много моментов, как ей того хотелось бы, и Имереков тому причина.

Милош Стаменкович ("Рух"). Иногда возникало впечатление, что опытный серб вообще играет как либеро в защите львовской команды. Фактурный Милош занимал максимально большое пространство у своих ворот, из-за чего "Минаю" оставалось надеяться на дальние удары и на стандартные положения, ведь подступы к штрафной зоны "Руха" были надежно закрыты.

Жуниньо ("Заря"). Любой команде УПЛ крайне непросто взломать оборону "Ингульца". Один из способов - максимально широкая и быстрая игра. Бразилец гарантировал и то, и другое. Он постоянно подключался к атакам своей команды и именно его смелые действия на 66-й минуте позволили "Заре" закрыть вопрос о победителе в этом поединке.

Полузащита

Ибрагим Кане ("Ворскла"). Худшая черта малийца - его нестабильность. Слишком часто он дежурит неудачные матчи с феерическими. К счастью для Полтавы, игра со "Львовом" была со знаком плюс. Фактически Кане и обеспечил результат - сначала он забил сам, а затем выдал классную результативную передачу через пол поля.

Сергей Сидорчук ("Динамо"). Матч с "Днепром-1" был настоящим бенефисом капитана киевского "Динамо". Он успевал всюду в центре поля - и разрушал, и создавал. Показательным в этом плане является второй гол бело-синих. Именно Сергей перехватил мяч в районе центрального круга, разогнал контратаку, а потом добил мяч в ворота метров с 22-х после того, как Юрчук отразил удар Жерсона. Ложка дегтя (к тому же большая) - желтая карточка Сидорчуку, из-за которой он пропустит Классическое. Учитывая его нынешнюю форму, это будет большая потеря для "Динамо".

Андрей Тотовицкий ("Десна"). При счете 1:1 именно Тотовицкий вывел черниговцев вперед в противостоянии с "Александрией". Собственно, Андрей как всегда был максимально полезным в атаке своей команды, понимая его умение находить момент, гости были вынуждены постоянно следить движение Тотовицкого, тем самым развязывая руки для других игроков "Десны". В конце концов, он тоже записал на свой счет гол ударом пяткой и вышел на третье место в гонке бомбардиров УПЛ.

Атака

Владислав Кабаев ("Заря"). Его трудно назвать забивным форвардом. В том же матче с "Ингульцом" Влад не реализовал минимум три хороших момента (однажды за петровцев сыграл каркас). Но его работоспособность и настойчивость все равно приносят пользу луганчанам. Кабаев дает скорость для контратак и всегда готов подыграть партнерам. Собственно, именно это он и сделал, отдав эффектный пас пяткой на Жуниньо, когда тот забил второй мяч "Зари".

Жуниор Мораес ("Шахтер"). Преимущество горняков над "Мариуполем" было тотальным, что неудивительно, учитывая в каком составе играли азовцы. Но как в таких случаях часто бывает, кураж поймал голкипер соперника, нужно было еще пробить Гальчука. Мораес в его нынешней форме с этой задачей справился, оформив очередной дубль. Бразильского украинца наконец прорвало и это должно обнадеживать горняков накануне встречи с "Динамо".

Владислав Кулач ("Ворскла"). Как оказалось, форвард полтавской команды забил победный гол, который позволяет "Ворскле" продолжать гонку за "Десной" и опережать "Колос". При этом сделал Владислав все очень качественно - принял непростую передачу на тяжелом газоне и вторым касанием пробил в угол. Этот гол стал десятым для Кулача, он вышел на первое место в списке бомбардиров, опередив Цыганкова по дополнительному показателю (меньшему количеству реализованных пенальти).

Тренер

Иван Федик ("Рух"). Матч с "Минаем", повторимся, имел ключевое значение в борьбе за выживание. И львовская команда провела его безупречно для своего уровня. "Рух" действовал достаточно смело, постоянно наступал на ворота соперника, не забывая о надежности собственной обороны. В конце концов, Иван Федик и его подопечные были вознаграждены за свои старания трудовой победой, которая сразу подняла их на две ступеньки выше - теперь уже не "Рух" главный претендент на вылет.