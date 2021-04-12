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Бессмертный: Незабитый пенальти Альваро? Никто не может знать, какой был бы результат
Наставник "Львова" подвел итоги матча с "Ворсклой"
Фото: ТК Футбол
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение от "Ворсклы" (1:2) 21-м туре УПЛ.
"Незабитый пенальти Альваро? Никто не может знать, какой был бы результат. Сейчас можно говорить все что угодно. Этот незабитый пенальти повлиял на команду, но все равно с этим стрессом команда справилась и в первом тайме выглядела очень даже достойно. Если вратарь тащит пенальти - это мастерство вратаря.
Во втором тайме "Ворскла" перестроилась и начала играть в три защитника. Мы не могли с этим пять минут разобраться. Это следствие того, что ребята молодые. Мы им подсказывали, чтобы они перестроились, но они поздно это сделали.
Гол из стандарта? Мы находимся на таком этапе, что вынуждены выжимать голы со всего - со стандартов, с пенальти. Видите, сегодня (11 апреля - прим.) тот же пенальти забей - возможно было бы что-то иначе. Но уже поздно говорить об этом, - подытожил Бессмертный.
Напомним, что после 21-го тура "Львов" опустился на 13-ю позицию в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 15 зачетных пунктов. "Ворскла" набрав 34 очка - на 5-м месте.
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