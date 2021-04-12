Шахтер снова может рассчитывать на Мораеса. О чем говорить после 21 тура УПЛ

У "Десны" есть кадровый баланс. Это важнее, чем интенсивность

"Александрия" сумела навязать "Десне" свои правила футбола в первом тайме их очного поединка. Подопечные Шарана сбили темп до удобных для себя скоростей, зарабатывали немало стандартов, атаковали позиционно. Но для результативного завершения нужен креатив. Старался Банада, однако забил только Ковалец - тот, кто считается в "Александрии" светлой головой коллектива.

Однако второй тайм этого матча показал, насколько важно иметь в составе не одного изобретательного футболиста, а нескольких. По сути, после перерыва были те же скорости, что и до него. Но уже с голевой феерией от "Десны". Имереков еще в первом тайме забил ударом пяткой, Тотовицкий в конце игры повторил его трюк, а в начале второго тайма продавил оппонента в верховой игре. Ну и гол-красавец Алексея Гуцуляка. Креатив шел не только от Тотовицкого. Сухоцкий носился по флангу, Калитвинцев едва не забил в стиле Гуцуляка, а Огиря и Домбровский отлично подчищали за партнерами в центре поля.

Баланс решает. А для баланса нужно больше разнообразных кадров. У "Десны" это есть, а у "Александрии" нет. Поэтому в равной по интенсивности игре одна из команд разгромила другую. Игорь Семйон

"Шахтер" снова может рассчитывать на Мораеса

Донецкий "Шахтер" на этих выходных не испытал никаких трудностей в игре против "Мариуполя". Лишний раз говорить о данном поединке особого смысла нет, ведь главная интрига в киевской встречи была в том, сколько голов забьет команда Луиша Каштру. Они это сделали трижды, причем 66 процентов от всех точных ударов на счету Жуниора Мораеса. Форвард во втором туре подряд стреляет дублем, а всего за последний месяц отметился уже пять раз, если считать игры и за клуб, и за сборную.

На протяжении всего сезона Жуниор показывал серую игру, забивая мало голов (пять шт. в 22-х встречах), но все равно выходил в старте в большей части матчей. У "Шахтера" банально не было альтернативы и учитывая слабую форму Мораеса, можно говорить, что "горняки" временами играли вдесятером. Сейчас Море стоит отдать должное - он перешагнул через мглу, начал забивать и снова почувствовал уверенность, что после такой долго засухи очень важно. Жуниора прорвало и у нас есть ощущение, что он еще забьет немало голов за оставшийся матчи. Все-таки опыт, все-таки неплохая форма.

"Шахтеру" же нужно сделать из этого правильный вывод. Даже если Мора до конца кампании станет лучшим бомбардиром лиги (УПЛ видала всякое), то "горнякам" все равно пора начать подыскивать замену для украинского бразильца. Жуниору уже 34 года, что для нападающего возраст критический. Со следующего сезона нужно будет либо подпускать к основе молодых украинцев (Сикан, Вьюнник), либо снова выходить на трансферный рынок. Никто не требует расставаться с Мораесом, но и не стоит уже рассчитывать на него, как на единственную боевую единицу в атаке.

Но это все будет после. Сейчас Жуниор забивает и в следующую субботу попытается помочь своей нынешней команде обыграть бывшую. Вот только жаль, что Мора так поздно набрал эту самую форму. Георгий Грошев

Как "Минай" собирается спасаться в УПЛ?

Среди всех участников группы аутсайдеров у закарпатцев на старте 2021 года был едва ли не лучший календарь: матчи с "Олимпиком", "Рухом", "Мариуполем", "Львовом", "Ингульцом" уже пройдены и остался только поединок первого круга против того же "Львова". Дальше - только участники войны за еврокубки, а также "Днепр-1", который показывает после зимы очень приличный футбол. В лобовых играх минайцы набрали только четыре балла, опустившись на последнюю строчку, поэтому логичным выглядит вопрос: где добирать дефицит очков, чтобы остаться в элите?

Проблема ведь не только в том, что дальше у "небесно-голубых" нет соперников попроще, а и в игре: "Минай" достаточно неплохо держит оборону, но при этом у команды абсолютно худшее нападение. В это, к слову, верится с трудом, учитывая, что Кожанов, Шиндер, Нуриев или Кныш в атаке не выглядят бесполезно, однако командно при переходе на чужую половину поля впадают в какой-то ступор и без понятия, как создавать моменты. Не завершать, а хотя бы создавать.

Любая - даже случайная - победа может стать для новичка УПЛ спасительной в борьбе за место в элите. Но найти её будет очень нелегко. Александр Рыженко

"Ингулец" останется в УПЛ, но рискует не получить симпатии зрителей

Удобная ситуация для оценки: в предыдущем туре против "Зари" играл "Рух", в этом - "Ингулец". Команды с одинаковыми задачами, но разными стилями.

Львовяне неделю назад проиграли 0:2, однако показали свои зубки на половине поля соперника. Создавали моменты, но хромала реализация. По итогам сложилось впечатление о победе "Зари" на классе - луганчанам хватило мастерства реализовать свои шансы, а львовянам - нет.

"Ингулец" этому же сопернику проиграл с таким же счетом (0:2), но оставил после себя совсем другое впечатление. Потуги атакующей игры команда Лавриненко проявляла лишь в начале каждого из таймов. Остальное время - отбивалась. Здесь уже не стоит говорить о победе "Зари" на классе. Это была односторонняя игра с зародышами избиения. Но разгром не родился только из-за низкого уровня реализации "Зарей" голевых моментов.

А "Ингулец" окончательно прописывается в когорте тех, кто умеет и предпочитает играть исключительно вторым номером. Положение на "Ингулец" давит меньше, чем на "Минай", "Рух", "Олимпик" или ФК "Львов", однако отваги сыграть с соперником, который это позволяет, на встречных курсах, у них нет.

"Ингулец" останется в УПЛ, но получит симпатии зрителей? Игорь Семйон

"Львов" провел свой лучший тайм в сезоне

Анатолий Бессмертный в прошедшее воскресенье проводил свой четвертый матч во главе ФК "Львов" и потерпел уже третье поражение. Статистика достаточно удручающая, однако не стоит забывать, что до этого "сине-золотые" смогли одолеть "Шахтер", а проигрывали крепким соперникам вроде "Днепра-1" и "Зари". На выходных, несмотря на итоговое фиаско, команда из запада Украины запомнилась приличной игрой и дала достойный бой претенденту на Европу - "Ворскле".

В первой половине встречи Бессмертный вчистую переиграл Юрия Максимова. Наставник полтавчан лично признал, что соперник не давал шанса развивать атаки через короткий пас, а также создал немало проблем во время контратак. Моментов действительно хватало, но ни Тавареш с точки, ни Ныч с игры переиграть Ризныка не сумели. "Львов" плоховато выглядел лишь в первой половине второго тайма, когда и пропустил два гола, но после все равно проявил характер, отквитал один мяч и продолжал искать счастье у ворот оппонента.

После разгрома от "Днепра-1", многие эксперты начали говорить, что руководство "Львова" зря уволило Шумского, но Анатолий Бессмертный показал, что умеет работать над ошибками и понимает, какой футбол нужно ставить. Впереди у его команды не самый сложный календарь и учитывая форму "Миная" и "Олимпика", а также нестабильность "Руха", у нас почему-то есть уверенность, что команда удержится в элите украинского футбола. Георгий Грошев

Результаты "Днепра-1" без Пихаленка могут пойти на спад

Днепряне выдали очень мощный спурт в 2021-м, но против киевлян не показали практически ничего. Причиной этого стали не в последнюю очередь кадровые потери, ведь Игор Йовичевич не смог рассчитывать на нескольких ключевых игроков: крайнего защитника Дубинчака, а также игрока середины поля Пихаленка. Что это за команда, у которой потеря двоих уже ломает всю структуру, резонно заявите вы. И будете правы. Но такую команду строит хорватский наставник: у него есть основная обойма из одиннадцати игроков, а в запасе их практически некому равноценно заменить.

Поэтому не удивительно, что против лидера УПЛ на прошлых выходных "Днепр-1" ничего не показал. Не было привычной агрессии и скорости в атаке. Всё строилось только на забросах на Довбика, который до того наборолся за каждый мяч, что уже к середине второго тайма заработал две жёлтых.

Дубинчак вернётся в строй уже на следующей неделе, добавив надёжности тылам и ветра на фланге. А кто будет новым вдохновителем впереди? На позицию центрхава есть ди Франко, Булеца и Ярмолюк - первый из них пропустит ближайший матч из-за дисквалификации, а двое других получают игровую практику крайне редко. К тому же, не будет и Довбика в атаке по той же причине.

При стабильности состава "Днепр-1" мог рассчитывать на продолжение своего подъёма в таблице и хотя бы на то, чтобы уже вскоре обойти "Александрию". Но кадровые трудности вынудит команду немного снизить темп. Александр Рыженко

Тяжелый календарь может помешать "Колосу" попасть в еврокубки

Команду Руслана Костышина можно сколько угодно критиковать за незрелищный футбол, неумение играть первым номером или пробивать пенальти (а после ухода Евгения Селезнева это стало настоящей проблемой), но чего не отнять у ковалевцев, так это их характера. Этим они и подкупают нейтрального зрителя. Возьмите даже игру против "Олимпика". Да, в большинстве, да, без кучи ярких моментов, но свое они вырвать сумели, переломив ход встречи и забрав три очка в номинально гостевой игре.

"Колос" не отпускает в отрыв "Десну" и "Ворсклу" и продолжает свою погоню за 4-5 местом, которое вновь выведет их в еврокубки. Но есть проблема - это календарь. В конце чемпионата "бело-черным" придется затмить геракла с его 12-ю подвигами, дабы добыть путевку в Европу. Посудите сами, в последующих пяти турах парням Костышина придется сыграть против "Днепра-1", "Ворсклы", "Александрии", "Десны" и киевского "Динамо". Последние в конце сезона могут уже решить свои еврокубковые задачи, но остальные соперники точно будут играть на победу. И что делать Костышину в подобной ситуации? На одном характере тут вряд ли получится выехать.

Во втором круге ковалевцы умудрились не обыграть "Ингулец" и проиграть "Руху", не реализовал пенальти в каждом из двух матчей. Эти минус пять очков еще долго будут аукаться Костышину, ведь именно их может не хватить его команде для столь желанной еврокубковой зоны. С другой стороны, в конце прошлого чемпионата "Колос" уже совершал чудо, обыграв на финише "Динамо", "Днепр-1" и "Мариуполь" не будучи фаворитом. А история, если кто не в курсе, имеет свойство повторяться дважды. Георгий Грошев

Фото - ФК "Десна", ФК "Минай", ФК "Ингулец", ФК "Колос"