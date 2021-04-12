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УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 21-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Он опередил Мораеса и Миколенко

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 21-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига определила лучшего футболиста из всех, кто принимал участие в матчах 21-го тура.

Им стал полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий.

В матче против "Александрии" 28-летний футболист оформил дубль.

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По итогам голосования, хавбек опередил нападающего "Шахтера" Мораеса и защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

В текущем сезоне во всех турнирах за "Десну" Тотовицкийпровел 20 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, что после 21-го тура "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 зачетных пунктов.

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В статье: Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов)
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Источник:
УПЛ

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