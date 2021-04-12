СМИ: В сферу интересов Динамо попали два представителя СК Днепр-1

Руководство "Динамо" интересуется нападающим "Днепра-1" Марио Чуже, а также продолжает следить за его одноклубником Артемом Довбиком. Об этом пишет Sport Arena.

Марио Чуже выступает за "Днепр-1" на правах аренды из загребского "Динамо". В составе днепровского клуба хорват забил 4 гола в 9 матчах.

Летом 21-летний футболист должен вернуться в Хорватию. Контракт Чуже с загребским клубом рассчитан до 2025 года.

Артем Довбик присоединился к СК "Днепр-1" в августе 2020 года. В текущем сезоне во всех турнирах 23-летний нападающий забил девять голов и отдал одну голевую передачу за днепровский клуб в 23-х матчах.

Отметим, что недавно Артем Довбик дебютировал в составе национальной команды, выйдя на замену в отборочном матче ЧМ-2022 с Казахстаном (1:1).

Напомним, что после 21-го тура в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, набрав 52 зачетных пунктов. СК "Днепр-1" находится на 8-м, в активе клуба 25 баллов.