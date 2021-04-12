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Мораес: Были предложения от других европейских клубов, но Металлург их все отклонял
Клуб он покинул в статусе свободного агента
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес вспомнил свой первый день в Украине, а также о временах в "Металлурге" и поделился мыслями о предстоящем матче с "Динамо".
"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – все очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны.
Мой первый день в Украине? Мы с "Металлургом" как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить.
Каждый сезон у меня были предложения от других европейских клубов, но "Металлург" их все отклонял. После, меня хотели приобрести "Динамо" и "Шахтер", но и тогда "Металлург" был против. В конце концов, я отработал свой контракт, стал свободным агентом, но уже и сам не захотел покидать Украину.
Забитые голы на День рождения я воспринимаю как Божий подарок, ведь в последние месяцы я переживал очень непростой период. Я потерял нескольких важных в моей жизни людей, был травмирован, заболел коронавирусом, получил красную карточку. Как-то все в кучу. Было действительно тяжело. Но концентрация на работе не давала мне упасть духом. 100 голов – это очень классный подарок на День рождения.
О том, что матч с "Динамо" очень важен, думаю, говорить лишний раз не стоит. Мы все еще продолжаем борьбу за чемпионство. Несмотря на то, что между нами и "Динамо" 7 очков разницы, еще ничего не потеряно.
Победа – это самое важное. Гол также имеет значение, но первая цель – победа. Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И когда я не забиваю, я чувствую себя очень тяжело. Я хочу все сделать для сборной Украины и ее побед", - рассказал Мораес.
Напомним, что Мораес выступал за "Металлург" (2011, 2012-2015), киевское "Динамо" (2015-2018) и с 2018 года играет за донецкий "Шахтер".
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