Мораес: Были предложения от других европейских клубов, но Металлург их все отклонял

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес вспомнил свой первый день в Украине, а также о временах в "Металлурге" и поделился мыслями о предстоящем матче с "Динамо".

"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – все очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны.

Мой первый день в Украине? Мы с "Металлургом" как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить.

Каждый сезон у меня были предложения от других европейских клубов, но "Металлург" их все отклонял. После, меня хотели приобрести "Динамо" и "Шахтер", но и тогда "Металлург" был против. В конце концов, я отработал свой контракт, стал свободным агентом, но уже и сам не захотел покидать Украину.

Забитые голы на День рождения я воспринимаю как Божий подарок, ведь в последние месяцы я переживал очень непростой период. Я потерял нескольких важных в моей жизни людей, был травмирован, заболел коронавирусом, получил красную карточку. Как-то все в кучу. Было действительно тяжело. Но концентрация на работе не давала мне упасть духом. 100 голов – это очень классный подарок на День рождения.