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Мораес: Были предложения от других европейских клубов, но Металлург их все отклонял

Премьер-лига
(2 голосов)

Клуб он покинул в статусе свободного агента

Мораес: Были предложения от других европейских клубов, но Металлург их все отклонял

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес вспомнил свой первый день в Украине, а также о временах в "Металлурге" и поделился мыслями о предстоящем матче с "Динамо".

"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – все очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны.

Мой первый день в Украине? Мы с "Металлургом" как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить.

Каждый сезон у меня были предложения от других европейских клубов, но "Металлург" их все отклонял. После, меня хотели приобрести "Динамо" и "Шахтер", но и тогда "Металлург" был против. В конце концов, я отработал свой контракт, стал свободным агентом, но уже и сам не захотел покидать Украину.

Забитые голы на День рождения я воспринимаю как Божий подарок, ведь в последние месяцы я переживал очень непростой период. Я потерял нескольких важных в моей жизни людей, был травмирован, заболел коронавирусом, получил красную карточку. Как-то все в кучу. Было действительно тяжело. Но концентрация на работе не давала мне упасть духом. 100 голов – это очень классный подарок на День рождения.

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О том, что матч с "Динамо" очень важен, думаю, говорить лишний раз не стоит. Мы все еще продолжаем борьбу за чемпионство. Несмотря на то, что между нами и "Динамо" 7 очков разницы, еще ничего не потеряно.

Победа – это самое важное. Гол также имеет значение, но первая цель – победа. Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И когда я не забиваю, я чувствую себя очень тяжело. Я хочу все сделать для сборной Украины и ее побед", - рассказал Мораес.

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Напомним, что Мораес выступал за "Металлург" (2011, 2012-2015), киевское "Динамо" (2015-2018) и с 2018 года играет за донецкий "Шахтер".




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Металлург (Донецк) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес                            

                                                

                        

                            

                                
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(2 голосов)

                                


                            

                            

                                
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Источник:

                                    Великий Футбол                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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            Комментарии (5)
        

    

            
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            ещё не специалист (Кривой Рог)        

        
12.04.2021 в 13:32

    

    

        
Для сборной Украины - это ценный игрок.  За 11 (одиннадцать) матчей забил 1 (один) гол!!!???


            

    

                    
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                +1            

            

                -3            

                            

                

                    

                

            

    

    

    

        

            ZNAK_VOPROSA        

        
12.04.2021 в 13:46

    

    

        
Выйди забей больше

            

    

                    
Ответить

                

                        

                +3            

            

                -2            

                            

                

                    

                

            

    

    
avatar

    

        

            Spokoyno (Киев)        

        
12.04.2021 в 14:17

    

    

        
Так самі питання... НаФІГа нападники, коли з вулиці можна когось запросити? А раптом заб'є 

            

    

                    

                

                        

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            FC Energy (Новая Каховка)        

        
12.04.2021 в 14:33

    

    

        
В последних играх за сборную показывал неплохую игру, ругать не за что

            

    

                    
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                +2            

            

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            Hanter44 (Baburka)        

        
12.04.2021 в 13:32

    

    

        
Еще не вечер.!

            

    

                    
Ответить

                

                        

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