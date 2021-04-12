"Денис пробил плохо, мастером пенальти был Жека". Костышин сравнил удар сына с исполнением Селезнева

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал победу над "Олимпиком" (2:1) в матче 21-го тура УПЛ.

"Мы превосходили соперника. Наверное, это было видно по инициативной игре, по игре первым номером. "Олимпик" хорошо сработал на контратаке и нам пришлось отогреваться. Мы потом еще больше прибавили. Я очень доволен нашей реакцией на пропущенный мяч. В первом тайме мы создали достаточно моментов, во втором - к пенальти были моменты.

После этого немного растерялись. Слава Богу, что забили этот гол с углового. У нас не было моментов, это, думаю, психология, когда на тебя давит результат. По большому счету, мы владели игрой на протяжении всего матча. Пусть не обижается "Олимпик", возможно, они другого мнения.

Я не скажу, что я доволен заменами. Можно отметить Диму Хлёбаса, который после долгого перерыва проявил себя - создал несколько моментов, заработал пенальти. А все остальные - растворились на поле. Сегодня замены вышедших суетливые. Так, вышел наш воспитанник Стас Сорокин, но у него мало времени было. Все остальные мне не понравились.

Милько? Он наслаждается каждым днем. Он по характеру тот футболист, которому каждая тренировка в радость. Когда ты молодой - тебе сборы в тягость, а в 35 лет - в радость, потому что понимаешь, что, возможно, это последнее собрание. Футболисты в таком возрасте с правильным характером и правильным подходом наслаждаются моментом.

Не "екнуло" сердце, когда Денис Костышин пробивал пенальти? Не успел. Я знал, в какой угол он будет бить. Он пробил плохо. Он всегда бьет низом в один или другой угол. А здесь мяч поднялся ... Задоя в ворота "Динамо" пробил качественно, но Бойко потянул тот пенальти. Это фортуна. У нас был Жека Селезнев - это мастер. Он выполняет очень качественно, бьет по вратарю. Он мастерски это делает, от него это не заберешь.

Следующий соперник -" Днепр-1 ". Все знают, какие у нас игры. У нас всегда они на эмоциях. Смотрите, с кем мы играем - "Днепр-1", "Ворскла", "Десна", "Александрия" и "Динамо". У нас все матчи классные. Возможно, нам легче будет - результат не так будет давить. Едешь в Минай - от нас требуют победы, с "Олимпиком" - тоже. Играть первым номером очень тяжело в чемпионате Украины. Надо иметь качественных футболистов. Матчи будут очень интересны. С "Днепром-1" игра будет очень важна, ведь у нас много игроков и работников клуба когда-то были в Днепре", - сказал Костышин на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что на 68-й минуте встречи Денис Костышин реализовал пенальти (1:1). К слову, на счету 22-летнего футболиста 4 забитых мячей и 2 ассиста в 21 матчах во всех турнирах.

Напомним, что после 21-го тура УПЛ "Колос" набрав 33 зачетных пункта, находится на 6-м месте.