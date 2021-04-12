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Источник: Динамо интересуется турецким хавбеком
Скауты киевлян последние полтора месяца наблюдают за игрой Мустафе Эскихеллачи
Фото: Spor24
Киевское "Динамо" проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику клуба "Йени Малатьяспор" Мустафе Эскихеллачи. Об этом сообщает страница в Твиттере Spor24.
Источник пишет, что, согласно их эксклюзивной информации, скауты "Динамо" последние полтора месяца наблюдают за игрой турецкого футболиста.
Yeni Malatyaspor forması ile bu sezon 17 maçta 2 Gol 4 Asistlik performans sergileyen MUSTAFA ESKİHELLAÇ, Ukrayna Ligi ekiplerinden Dynamo Kiev’in Scout ekibi tarafından 1.5 aydır izleniyor.@spor242 ÖZEL HABER pic.twitter.com/dWhf7rpngO— Spor24 (@spor242) April 10, 2021
В составе "Йени Малатьяспора" Мустафа с 2017 года (с перерывами на аренду в "Элазигспор" и "Болуспор"). В текущем сезоне игрок провел 21 матч в чемпионате и Кубке Турции, где отметился двумя голами и шестью ассистами.
Футболист может сыграть как на позиции левого или правого вингера, так и в центре полузащиты.
Статистический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего игрока в 600 000 евро.
Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, в активе клуба 52 зачетных пунктов. "Йени Малатьяспор" занимает 16-е место, в активе клуба 33 балла.
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