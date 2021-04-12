  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Динамо интересуется турецким хавбеком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Динамо интересуется турецким хавбеком

Премьер-лига
(1 голосов)

Скауты киевлян последние полтора месяца наблюдают за игрой Мустафе Эскихеллачи

Источник: Динамо интересуется турецким хавбеком

Фото: Spor24

Новина українською

Киевское "Динамо" проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику клуба "Йени Малатьяспор" Мустафе Эскихеллачи. Об этом сообщает страница в Твиттере Spor24.

Источник пишет, что, согласно их эксклюзивной информации, скауты "Динамо" последние полтора месяца наблюдают за игрой турецкого футболиста.

В составе "Йени Малатьяспора" Мустафа с 2017 года (с перерывами на аренду в "Элазигспор" и "Болуспор"). В текущем сезоне игрок провел 21 матч в чемпионате и Кубке Турции, где отметился двумя голами и шестью ассистами.

Футболист может сыграть как на позиции левого или правого вингера, так и в центре полузащиты.

Статистический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего игрока в 600 000 евро.

Напомним, что в турнирной таблице УПЛ "Динамо" лидирует, в активе клуба 52 зачетных пунктов. "Йени Малатьяспор" занимает 16-е место, в активе клуба 33 балла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Мустафа Эскихеллачи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Spor24

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.04.2021 в 15:49
Як для вінгера погана статистика.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...