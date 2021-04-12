Шевчук: Это ненормально, что 13 игроков Мариуполя не может играть против Шахтера

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК "Футбол" высказали свое мнение о матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер" (0:3).

Напомним, что "Мариуполь" не смог выставить 13 игроков на матч с "Шахтером" по условиям арендных соглашений.

"Для меня вообще ненормально, что 13 человек не может участвовать в этом матче.

Если "Шахтер" хочет, чтобы молодые игроки прогрессировали, нужно давать возможность играть. Я был как раз в Турции, когда были сборы, и они играли против "Шахтера". И "Шахтеру" было очень сложно, а матч закончился вничью.

Чтобы наш чемпионат развивался, всем нашим клубам нужно садиться и договариваться, чтобы все арендованные игроки играли", - сказал Вячеслав Шевчук.