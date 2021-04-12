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Шевчук: Это ненормально, что 13 игроков Мариуполя не может играть против Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

И снова об извечной проблеме

Шевчук: Это ненормально, что 13 игроков Мариуполя не может играть против Шахтера

fcmariupol.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК "Футбол" высказали свое мнение о матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" – "Шахтер" (0:3).

Напомним, что "Мариуполь" не смог выставить 13 игроков на матч с "Шахтером" по условиям арендных соглашений.

"Для меня вообще ненормально, что 13 человек не может участвовать в этом матче.

Если "Шахтер" хочет, чтобы молодые игроки прогрессировали, нужно давать возможность играть. Я был как раз в Турции, когда были сборы, и они играли против "Шахтера". И "Шахтеру" было очень сложно, а матч закончился вничью.

Чтобы наш чемпионат развивался, всем нашим клубам нужно садиться и договариваться, чтобы все арендованные игроки играли", - сказал Вячеслав Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук ФК Мариуполь Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
12.04.2021 в 16:37
А я думаю, что достаточно ввести лимит на количество арендованных в одном клубе. Например, не более трех.
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2021 в 16:34
Пойди Ахметову поплачься, он тебя "пожалеет".
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