  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Зачем отдавать футболистов в аренду, если боишься их
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Зачем отдавать футболистов в аренду, если боишься их

Премьер-лига
(2 голосов)

В матче с Динамо у днепрян не играли Булеца и Дубинчак

Йовичевич: Зачем отдавать футболистов в аренду, если боишься их

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В субботу "Динамо" одолело "Днепр-1" в матче 21 тура чемпионата Украины (2:0). Главный тренер днепрян Игор Йовичевич прокомментировал ситуацию с арендованными у киевлян игроками, которые не смогли принять участие в матче.

"Очень интересная ситуация с арендованными. Зачем отдавать футболистов, на которых не рассчитываешь, если боишься их?

Булеца и Дубинчак - очень важные игроки для нас, ключевые. Поэтому на этот вопрос нет ответа. В таких матчах ты можешь увидеть их на фоне основы "Динамо", оценить их прогресс, насколько они близки к твоим игрокам.

Должен сказать, что эти две потери для нас такие же важные, как и Пихалёнок, и Назаренко, и Адамюк. Это принципиальные потери для нашей команды. Не говорю, что с ними мы победили бы, но для нашей игры это достаточно большой минус.

Что ж, будем искать шанс в других матчах. "Динамо" и "Шахтер" сейчас - немного другая лига", - сказал Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Йовичевич Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...