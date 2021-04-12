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Йовичевич: Зачем отдавать футболистов в аренду, если боишься их
В матче с Динамо у днепрян не играли Булеца и Дубинчак
scdnipro1.com.ua
В субботу
"Очень интересная ситуация с арендованными. Зачем отдавать футболистов, на которых не рассчитываешь, если боишься их?
Булеца и Дубинчак - очень важные игроки для нас, ключевые. Поэтому на этот вопрос нет ответа. В таких матчах ты можешь увидеть их на фоне основы "Динамо", оценить их прогресс, насколько они близки к твоим игрокам.
Должен сказать, что эти две потери для нас такие же важные, как и Пихалёнок, и Назаренко, и Адамюк. Это принципиальные потери для нашей команды. Не говорю, что с ними мы победили бы, но для нашей игры это достаточно большой минус.
Что ж, будем искать шанс в других матчах. "Динамо" и "Шахтер" сейчас - немного другая лига", - сказал Йовичевич.
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