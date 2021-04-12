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Рябоконь о матче с Александрией: Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть
Десна разгромила Александрию
FC Zorya Luhansk
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Тяжелый матч, серьезный соперник. Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть.
Но в целом, сыграли дисциплинированно. В решающие моменты показали индивидуальное мастерство. Я имею в виду, забитые голы", - сказал Рябоконь.
Напомним, что "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Александрия" осталась на седьмой строчке.
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