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Рябоконь о матче с Александрией: Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна разгромила Александрию

Рябоконь о матче с Александрией: Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть

FC Zorya Luhansk

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Александрией" (4:1) в матче 21 тура УПЛ.

"Тяжелый матч, серьезный соперник. Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть.

Но в целом, сыграли дисциплинированно. В решающие моменты показали индивидуальное мастерство. Я имею в виду, забитые голы", - сказал Рябоконь.

Напомним, что "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Александрия" осталась на седьмой строчке.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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