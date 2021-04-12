Рябоконь о матче с Александрией: Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Александрией" (4:1) в матче 21 тура УПЛ.

"Тяжелый матч, серьезный соперник. Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть. Но в целом, сыграли дисциплинированно. В решающие моменты показали индивидуальное мастерство. Я имею в виду, забитые голы", - сказал Рябоконь.

Напомним, что "Десна" занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, а "Александрия" осталась на седьмой строчке.