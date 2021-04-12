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Бондарь: Надеюсь и верю, что в этом сезоне Шахтер станет чемпионом
На выходных может решиться судьба чемпионства
shakhtar.com
Защитник "
– Хорошо, что победили. Подходим к игре с "Динамо" (Киев) в хорошем настроении, а самое главное – морально и физически подготовленными. Для нас это один из решающих матчей чемпионата.
– Нельзя сказать, что первые 30 минут вам удались. В этот раз не вышло быстро забить.
– "Мариуполь" хорошо оборонялся, футболисты грамотно перемещались, закрывали позиции, куда мы должны были вбегать и забивать гол. Но у нас были моменты в стартовые 10 минут, – если бы забили первый мяч, думаю, было бы полегче. Хорошо, что все так закончилось: отличились на 35-й минуте, затем сразу же во второй раз.
– Насколько реально догнать "Динамо"? Вы уже прикидывали, считали очки?
– Что считать? Надо набирать свои очки и надеяться, что "Динамо" их потеряет. Я очень надеюсь и верю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, что мы эти семь баллов отыграем и выйдем на первое место.
– "Шахтер" по игре сейчас сильнее "Динамо"?
– Через неделю увидим.
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