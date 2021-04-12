Бондарь: Надеюсь и верю, что в этом сезоне Шахтер станет чемпионом

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь прокомментировал результат матча с "Мариуполем" (3:0) и предстоящую встречу с "Динамо"

– Хорошо, что победили. Подходим к игре с "Динамо" (Киев) в хорошем настроении, а самое главное – морально и физически подготовленными. Для нас это один из решающих матчей чемпионата.

– Нельзя сказать, что первые 30 минут вам удались. В этот раз не вышло быстро забить.

– "Мариуполь" хорошо оборонялся, футболисты грамотно перемещались, закрывали позиции, куда мы должны были вбегать и забивать гол. Но у нас были моменты в стартовые 10 минут, – если бы забили первый мяч, думаю, было бы полегче. Хорошо, что все так закончилось: отличились на 35-й минуте, затем сразу же во второй раз.

– Насколько реально догнать "Динамо"? Вы уже прикидывали, считали очки?

– Что считать? Надо набирать свои очки и надеяться, что "Динамо" их потеряет. Я очень надеюсь и верю, что в этом сезоне мы станем чемпионами, что мы эти семь баллов отыграем и выйдем на первое место.

– "Шахтер" по игре сейчас сильнее "Динамо"?

– Через неделю увидим.