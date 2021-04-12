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УАФ признала, что судья Абдула ошибся, назначив пенальти в матче Мариуполь - Шахтер
Должен был быть штрафной удар в другую сторону
ФК Десна
Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи в эпизоде с назначением пенальти в матче 21-го тура УПЛ
Пояснение УАФ:
"Во время ведения единоборства за равноудаленный мяч в пределах штрафной площади ФК "Мариуполь" между игроком в атаке №2 ФК "Шахтер" и вратарем № 1 ФК "Мариуполь" произошло игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Мариуполь", считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение.
Сопернику нельзя вступать в единоборство с вратарем, который контролирует мяч в руках.
В этом эпизоде вратарь оказался более ловким - практически завладел руками мячом, а игрок атаки "влетел" в него, выбив мяч из рук и допустив опасного столкновения с ним. Поэтому, руководствуясь действующими Правилами игры, более правильным решением было бы назначение штрафного удара и желтая карточка игроку №2 ФК "Шахтер", - сказано в разъяснении УАФ.
Напомним, что матч судил Анатолий Абдула, ВАР на поединке не использовался.
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