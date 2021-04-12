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УАФ признала, что судья Абдула ошибся, назначив пенальти в матче Мариуполь - Шахтер

Премьер-лига
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Должен был быть штрафной удар в другую сторону

УАФ признала, что судья Абдула ошибся, назначив пенальти в матче Мариуполь - Шахтер

ФК Десна

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Комитет арбитров УАФ признал ошибку судьи в эпизоде с назначением пенальти в матче 21-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Шахтер" (0:3).

Пояснение УАФ:

"Во время ведения единоборства за равноудаленный мяч в пределах штрафной площади ФК "Мариуполь" между игроком в атаке №2 ФК "Шахтер" и вратарем № 1 ФК "Мариуполь" произошло игровое столкновение и падение обоих игроков. Арбитр назначил 11-метровый удар в ворота ФК "Мариуполь", считая, что нарушение было совершено именно вратарем. По нашему мнению, позиция арбитра была не совсем удачной для того, чтобы хорошо контролировать, оценить и принять соответствующее решение.

Сопернику нельзя вступать в единоборство с вратарем, который контролирует мяч в руках.

В этом эпизоде ​​вратарь оказался более ловким - практически завладел руками мячом, а игрок атаки "влетел" в него, выбив мяч из рук и допустив опасного столкновения с ним. Поэтому, руководствуясь действующими Правилами игры, более правильным решением было бы назначение штрафного удара и желтая карточка игроку №2 ФК "Шахтер", - сказано в разъяснении УАФ.

Напомним, что матч судил Анатолий Абдула, ВАР на поединке не использовался.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) УАФ
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Источник:
УАФ

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