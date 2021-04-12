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Гуцуляк: Провожу в Десне хороший период в своей карьере
Десна борется за бронзовые награды
В 21 туре УПЛ "Десна" одержала
"Я не буду утверждать, что это был лучший матч "Десны" в этом сезоне. Ведь мы также смело можем записать себе в актив поединки с грандами "Динамо" и "Шахтером". А в противостоянии с "Александрией" переломным оказался второй гол, забитый на 54-й минуте Андреем Тотовицким. Гости вынуждены были, чтобы спастись от поражения, бросить большие силы вперед, в их оборонительных редутах появились уязвимые места, чем мы в контрвыпадах и воспользовались. Хотя необходимо сказать, что несколько атак "горожан" были грозными, но нам удалось выстоять.
Конечно, приятно, что именно я стал автором третьего гола и после этого был досрочно снят с повестки дня вопрос о победителе. Впрочем, мы отлично осознаем, что вся борьба за бронзовые медали чемпионата УПЛ еще впереди. На мой взгляд, я провожу в "Десне" хороший период в своей карьере и очень бы хотелось завершить сезон на мажорной ноте", - сказал Гуцуляк.
Напомним, что в текущем сезоне УПЛ 23-летний хавбек в составе черниговской команды провел 19 матчей и забил два мяча.
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