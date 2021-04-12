  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер на сайте организует трансляцию матча с Динамо для других стран. Цена – 3 доллара
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер на сайте организует трансляцию матча с Динамо для других стран. Цена – 3 доллара

Премьер-лига
(1 голосов)

Просмотр будет доступен по системе pay-per-view

Шахтер на сайте организует трансляцию матча с Динамо для других стран. Цена – 3 доллара

Олександра Гливинскього

Новина українською

Центральный поединок 22-го тура УПЛ, в котором 17 апреля "Шахтер" примет "Динамо", будет показан для зарубежных пользователей на официальном сайте "горняков".

Просмотр будет доступен по системе pay-per-view. Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси).

Стоимость трансляции – 3$.

Также будет доступен просмотр поединка с выбором комментатора на украинском, английском или португальском языке.

Напомним, что перед данным поединком "Динамо" в турнирной таблице УПЛ опережает "горняков" на 7 пунктов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
12.04.2021 в 19:38
а ДК свої домашні матчі транслює безплатно.
Ответить
+1
0
NikosFutboloidos (Chop)
12.04.2021 в 18:55
Цікаво за скільки їх босс продав Донбасс???
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
12.04.2021 в 18:54
Сотню может и заработают
Ответить
+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.04.2021 в 18:47
А 3 бакси за один матч це не дофіга? На їхньому олл-тв футболи 1,2,3 коштують 4 бакси на місяць...
Ответить
+1
0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
12.04.2021 в 19:15
це для зарубіжних глядачів PPV за $3 за один матч
Ответить
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
12.04.2021 в 19:18
Я розумію, але невже підписка олл-тв за кордоном не діє?
0
0
andinho (Lviv)
12.04.2021 в 20:03
Зкордном не діє. Коли буваю у відрядженні за кордоном, то OLLtv перестає працювати....
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2021 в 18:46
Для лднр?
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...