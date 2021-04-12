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Шахтер на сайте организует трансляцию матча с Динамо для других стран. Цена – 3 доллара
Просмотр будет доступен по системе pay-per-view
Олександра Гливинскього
Центральный поединок 22-го тура УПЛ, в котором 17 апреля "
Просмотр будет доступен по системе pay-per-view. Игру можно посмотреть во всех странах мира (кроме Украины, Сербии, Словении, Черногории, Израиля, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Косово, Чехии, Словакии и Беларуси).
Стоимость трансляции – 3$.
Также будет доступен просмотр поединка с выбором комментатора на украинском, английском или португальском языке.
Напомним, что перед данным поединком "Динамо" в турнирной таблице УПЛ опережает "горняков" на 7 пунктов.
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