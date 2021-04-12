Официально: Шахтер и Динамо проведут первый в истории киберспортивный матч по FIFA 21

В субботу, 17 апреля, "Шахтер" в Киеве сыграет с "Динамо" в центральном матче 22-го тура УПЛ .

В этот же день, 17 апреля на НСК "Олимпийский" состоится первый в истории матч по киберспортивной дисциплине FIFA 21 между командами.

Киберспортивный поединок начнется в 14:00.

Стороны будут представлять профессиональные киберспортсмены. "Шахтер" представит Алексей Forlan FS Мерсер, за "Динамо" сыграет Виталий Labotryas Муха.

Участники проведут серию матчей до двух побед одной из сторон, играя за киберфутбольные аналоги "Шахтера" и "Динамо".

Классико будет транслироваться в прямом эфире на официальных YouTube-каналах ФК "Шахтер" и ФК "Динамо". Комментаторами матчей станут известные футбольные личности, имена которых будут озвучены позже.