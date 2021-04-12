  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Шахтер и Динамо проведут первый в истории киберспортивный матч по FIFA 21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Шахтер и Динамо проведут первый в истории киберспортивный матч по FIFA 21

Премьер-лига
(1 голосов)

Киберклассико пройдет в преддверии матчей основных составов команд в рамках УПЛ

Официально: Шахтер и Динамо проведут первый в истории киберспортивный матч по FIFA 21

shakhtar.com

Новина українською

В субботу, 17 апреля, "Шахтер" в Киеве сыграет с "Динамо" в центральном матче 22-го тура УПЛ.

В этот же день, 17 апреля на НСК "Олимпийский" состоится первый в истории матч по киберспортивной дисциплине FIFA 21 между командами.

Киберспортивный поединок начнется в 14:00.

Стороны будут представлять профессиональные киберспортсмены. "Шахтер" представит Алексей Forlan FS Мерсер, за "Динамо" сыграет Виталий Labotryas Муха.

Участники проведут серию матчей до двух побед одной из сторон, играя за киберфутбольные аналоги "Шахтера" и "Динамо".

Классико будет транслироваться в прямом эфире на официальных YouTube-каналах ФК "Шахтер" и ФК "Динамо". Комментаторами матчей станут известные футбольные личности, имена которых будут озвучены позже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...