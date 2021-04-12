Лунин: Перед каждой игрой мы с Рамосом стабильно остаемся на десять минут

Голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о том, как воспринимают сборную Украины в Испании.

— В Испании интересуются сборной Украины и работой, которую проделывает Андрей Шевченко?

— Активных разговоров нет, но когда что-то касается темы Украины или сборной Украины, то какие-то вопросы и анализ есть.

— И как они со стороны анализируют?

— То, что со стороны видно: контроль мяча, более смелая игра. Благодаря тому, что Шевченко все знают, интересуются сборной Украины.

— Когда сборная Украины неожиданно обыграла испанскую команду (1:0 в Лиге наций, - прим.), какие после этого были разговоры в Испании?

— Я не попал под все эти разговоры, потому что у меня был фальшивый тест на коронавирус и мне надо было посидеть дома. Прошло несколько дней и все уже забылось. Мы сыграли следующие матчи и ничего такого особенного не было. С Рамосом так парой фраз перекинулись и все.

— По поводу Рамоса. Он нас все-таки мог спасти, если бы хотя бы забил один из двух пенальти Швейцарии. Не говорили на эту тему?

— Какой-то разговор был. Я уже не помню. Шутили что-то на эту тему. Перед каждой игрой мы стабильно остаемся на десять минут. Рамос бьет, и я остаюсь с ним. Это у нас такая тренировка. И что-то мы шутили.

— Вообще-то он пенальти бьет хорошо и уверенно.

— Очень. У него была серия из тридцати ударов без промахов, но пришел момент, когда он два кряду не забил. Сейчас Серхио опять начал забивать.