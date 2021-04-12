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Лунин: Перед каждой игрой мы с Рамосом стабильно остаемся на десять минут
Рамос постоянно отрабатывает удары
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Голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о том, как воспринимают
— В Испании интересуются сборной Украины и работой, которую проделывает Андрей Шевченко?
— Активных разговоров нет, но когда что-то касается темы Украины или сборной Украины, то какие-то вопросы и анализ есть.
— И как они со стороны анализируют?
— То, что со стороны видно: контроль мяча, более смелая игра. Благодаря тому, что Шевченко все знают, интересуются сборной Украины.
— Когда сборная Украины неожиданно обыграла испанскую команду (1:0 в Лиге наций, - прим.), какие после этого были разговоры в Испании?
— Я не попал под все эти разговоры, потому что у меня был фальшивый тест на коронавирус и мне надо было посидеть дома. Прошло несколько дней и все уже забылось. Мы сыграли следующие матчи и ничего такого особенного не было. С Рамосом так парой фраз перекинулись и все.
— По поводу Рамоса. Он нас все-таки мог спасти, если бы хотя бы забил один из двух пенальти Швейцарии. Не говорили на эту тему?
— Какой-то разговор был. Я уже не помню. Шутили что-то на эту тему. Перед каждой игрой мы стабильно остаемся на десять минут. Рамос бьет, и я остаюсь с ним. Это у нас такая тренировка. И что-то мы шутили.
— Вообще-то он пенальти бьет хорошо и уверенно.
— Очень. У него была серия из тридцати ударов без промахов, но пришел момент, когда он два кряду не забил. Сейчас Серхио опять начал забивать.
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