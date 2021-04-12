Леоненко: Ощущение, что Миколенко, когда забивал Днепру-1, выбежал из раздевалки

Экс-форвард сборной Украины Виктор Леоненко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу киевского "Динамо" над "Днепром-1" (2:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"Уже который матч так складывается, что команды играют один тайм.

В эпизоде с одним из двух голов "Динамо" Сидорчук сам все начал: забрал мяч, начал атаку и сам же ее закончил.