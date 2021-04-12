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Леоненко: Ощущение, что Миколенко, когда забивал Днепру-1, выбежал из раздевалки

Премьер-лига
(3 голосов)

Мнение эксперта о матче Динамо - Днепр-1

Леоненко: Ощущение, что Миколенко, когда забивал Днепру-1, выбежал из раздевалки

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Экс-форвард сборной Украины Виктор Леоненко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу киевского "Динамо" над "Днепром-1" (2:0) в матче 21-го тура УПЛ.

"Уже который матч так складывается, что команды играют один тайм.

В эпизоде с одним из двух голов "Динамо" Сидорчук сам все начал: забрал мяч, начал атаку и сам же ее закончил.

А то, что забил Миколенко, это наигранная комбинация. Все убежали на ближнюю штангу и оставили его одного. Ощущение, что Миколенко выбежал из раздевалки", - заявил Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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