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Леоненко: Ощущение, что Миколенко, когда забивал Днепру-1, выбежал из раздевалки
Мнение эксперта о матче Динамо - Днепр-1
Экс-форвард сборной Украины Виктор Леоненко в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Уже который матч так складывается, что команды играют один тайм.
В эпизоде с одним из двух голов "Динамо" Сидорчук сам все начал: забрал мяч, начал атаку и сам же ее закончил.
А то, что
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