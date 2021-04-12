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Цыганык: Я не верю в то, что Шахтер может обыграть Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Украинское Классическое уже в субботу

Цыганык: Я не верю в то, что Шахтер может обыграть Динамо

xsport.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ Шахтер – Динамо, который состоится в ближайшую субботу.

"Не верю я в то, что Шахтер может победить Динамо. Не в том состоянии сейчас горняки. Шахтер хорошо сыграл с Ворсклой. Они сыграли с Мариуполем, но нельзя сказать по этому матчу, что команда Каштру начала поправляться. Такой конкурентности они сейчас не имели. А Львов, который уперся, сделал Шахтеру беду. Бесспорно, поле большое, мяч круглый, а в составе горняков много опытных игроков. Но я не уверен, что Шахтер сейчас сильнее Динамо. Если Шахтер сейчас не победит Динамо, то я с 90% вероятностью готов сказать, что киевский клуб станет чемпионом Украины.

Если даже Шахтер победит, то у них все равно еще останутся сложные поединки: с Днепром-1, выездной матч с Александрией. Там будет совсем не сладко. В поединках с Минаем и Ингульцом горняки должны взять свои очки. У Динамо календарь тяжелее - Мариуполь, Ворскла, Ингулец и Колос. Для Шахтера это последний шанс остаться в борьбе за чемпионство.

Что может предложить Шахтер? Агрессию и опыт своих футболистов. Я убежден, что горняки будут играть активно впереди и с первых минут пытаться себя проявить и сосредоточиться на игре в атаке. Динамо, в принципе, сейчас уже научилось играть первым и вторым номером. Киевляне сейчас готовы. Бесспорно, будет проблема из-за отсутствия Сидорчука. Но его есть кем заменить.

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Луческу задействует практически всех футболистов. И все они имеют игровую практику и находятся в игровом тонусе. То есть нет, что кто-то сидит, а кто-то играет. На всех главный тренер рассчитывает. Посмотрите, как вышел Родригес в матче с Днепром-1. Он здорово себя проявил. У Динамо есть постоянное усиление со скамейки запасных. И, конечно, появление Цыганкова. Он много пропустил, но я думаю, что это позволит ему набрать энергию, которая обеспечит хорошую игру с Шахтером. А нейтрализовать Цыганкова - это может быть проблемой для Шахтера.

Я не верю, что Шахтер может победить Динамо в очном противостоянии. Но произойти может все, что угодно.

Есть еще другой вопрос. Если Шахтер проигрывает Классическое, то разница между горняками и Зарей, которая идет третьей, может быть лишь одно очко. Если ничья будет в классическом, тогда два очка между второй и третьей ступенью. Поэтому Шахтер должен помнить, что они могут потерять и второе место", - сказал Цыганык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
olegirkovskiy (Dnepr)
12.04.2021 в 21:27
Шахтер конечно сильнее,мы все знаем,что в футболе всё может быть-киев думаю будет защищаться и ждать ошибки соперника,как это было в суперкубке-это шахте надо победа больше,тогда еще и будут какие-то шансы на чемпионство...
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+3
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
12.04.2021 в 21:16
Ігор Циганик завжди вболював проти Шахтаря.Але буде субота, буде ігра.Подивимось.Я не можу сказати,що кияни зараз сильніші за Шахтар.Проблеми Шахтаря теж залишилися.Але,те,що зараз Динамо попереду Шахтаря в таблиці-це не сила Динамо,це розбазарювання балів Шахтарем.На мою думку,Шахтар грає цікавіше,але іноді просто не фартить.А Динамо,навпаки,виграє за рахунок фарту та звісно,Генія Луческу,що із ніякого Динамо зробив більш-менш команду.
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
12.04.2021 в 21:14
Можно идти экспертом на Футбол 123 ))))...
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0
-2
denis066 (Днепр )
12.04.2021 в 21:11
По игрокам Шахтер просто сильнее,если киев не проиграет то тогда уже почти чемпионы,а вот если получат 0 очков,то дальше могут потерять очки как с колосом так и ворсклой,у них уже начнут коленки дрожат.,Вы обратите внимание когда они в любом матче начинают выигрывать,совсем по другому играют,лишь бы счет удержать,,,
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+2
-2
Alex.696 (Немирів)
12.04.2021 в 21:37
Якщо Динамо і програє кротам, але виграє наступні дві гри, то гра з Колосом уже нічого не означатиме, бо різниця перед останнім туром буде 4 очка.
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0
0
download1 (huyersk)
12.04.2021 в 20:40
А Восени вірив? В'їбали 0-3 коли
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
12.04.2021 в 20:36
Угомонись, ромашка, выиграет твоё Динамо. Верю, не верю...
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-2


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