Цыганык: Я не верю в то, что Шахтер может обыграть Динамо

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ Шахтер – Динамо, который состоится в ближайшую субботу.

"Не верю я в то, что Шахтер может победить Динамо. Не в том состоянии сейчас горняки. Шахтер хорошо сыграл с Ворсклой. Они сыграли с Мариуполем, но нельзя сказать по этому матчу, что команда Каштру начала поправляться. Такой конкурентности они сейчас не имели. А Львов, который уперся, сделал Шахтеру беду. Бесспорно, поле большое, мяч круглый, а в составе горняков много опытных игроков. Но я не уверен, что Шахтер сейчас сильнее Динамо. Если Шахтер сейчас не победит Динамо, то я с 90% вероятностью готов сказать, что киевский клуб станет чемпионом Украины.

Если даже Шахтер победит, то у них все равно еще останутся сложные поединки: с Днепром-1, выездной матч с Александрией. Там будет совсем не сладко. В поединках с Минаем и Ингульцом горняки должны взять свои очки. У Динамо календарь тяжелее - Мариуполь, Ворскла, Ингулец и Колос. Для Шахтера это последний шанс остаться в борьбе за чемпионство.

Что может предложить Шахтер? Агрессию и опыт своих футболистов. Я убежден, что горняки будут играть активно впереди и с первых минут пытаться себя проявить и сосредоточиться на игре в атаке. Динамо, в принципе, сейчас уже научилось играть первым и вторым номером. Киевляне сейчас готовы. Бесспорно, будет проблема из-за отсутствия Сидорчука. Но его есть кем заменить.

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Луческу задействует практически всех футболистов. И все они имеют игровую практику и находятся в игровом тонусе. То есть нет, что кто-то сидит, а кто-то играет. На всех главный тренер рассчитывает. Посмотрите, как вышел Родригес в матче с Днепром-1. Он здорово себя проявил. У Динамо есть постоянное усиление со скамейки запасных. И, конечно, появление Цыганкова. Он много пропустил, но я думаю, что это позволит ему набрать энергию, которая обеспечит хорошую игру с Шахтером. А нейтрализовать Цыганкова - это может быть проблемой для Шахтера.

Я не верю, что Шахтер может победить Динамо в очном противостоянии. Но произойти может все, что угодно.

Есть еще другой вопрос. Если Шахтер проигрывает Классическое, то разница между горняками и Зарей, которая идет третьей, может быть лишь одно очко. Если ничья будет в классическом, тогда два очка между второй и третьей ступенью. Поэтому Шахтер должен помнить, что они могут потерять и второе место", - сказал Цыганык.