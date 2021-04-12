Мариуполь - самая молодая команда УПЛ. Шахтер немного опережает Динамо

Футбольная обсерватория CIES подсчитала количество и процент минут, проведенных на поле молодыми игроками УПЛ нынешнего сезона в возрасте до 21 года.

Лидирует в данном рейтинге "Мариуполь", у которого 23% игрового времени приходится на игроков до 21 года.

Второе место у "Ворсклы" (18%). Далее идут "Шахтер" (16%) и "Динамо" (15%).

Наименее доверяют молодежи в "Александрии" (2.6%) и "Колосе" (2.7%)

Полностью рейтинг выглядит следующим образом: