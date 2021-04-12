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Мариуполь - самая молодая команда УПЛ. Шахтер немного опережает Динамо
Интересный рейтинг по молодым игрокам УПЛ
фото - ФК "Маріуполь"
Футбольная обсерватория CIES подсчитала количество и процент минут, проведенных на поле молодыми игроками
Лидирует в данном рейтинге "Мариуполь", у которого 23% игрового времени приходится на игроков до 21 года.
Второе место у "Ворсклы" (18%). Далее идут "Шахтер" (16%) и "Динамо" (15%).
Наименее доверяют молодежи в "Александрии" (2.6%) и "Колосе" (2.7%)
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
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Источник:CIES
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