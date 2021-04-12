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Мариуполь - самая молодая команда УПЛ. Шахтер немного опережает Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересный рейтинг по молодым игрокам УПЛ

Мариуполь - самая молодая команда УПЛ. Шахтер немного опережает Динамо

фото - ФК "Маріуполь"

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES подсчитала количество и процент минут, проведенных на поле молодыми игроками УПЛ нынешнего сезона в возрасте до 21 года.

Лидирует в данном рейтинге "Мариуполь", у которого 23% игрового времени приходится на игроков до 21 года.

Второе место у "Ворсклы" (18%). Далее идут "Шахтер" (16%) и "Динамо" (15%).

Наименее доверяют молодежи в "Александрии" (2.6%) и "Колосе" (2.7%)

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Мариуполь - самая молодая команда УПЛ. Шахтер немного опережает Динамо - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
CIES

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