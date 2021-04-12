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Калитвинцев о матче с Колосом: В конце нам сломали хребет

Премьер-лига
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Очередное поражение Олимпика

Калитвинцев о матче с Колосом: В конце нам сломали хребет

ФК "Олимпик" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Колосом" (1:2).

"Все, что было у ребят, они оставили на футбольном поле. Очередное поражение...

Мы говорили игрокам, что будет большое давление и они должны будут выдержать борьбу.

О качестве футбола ничего не могу говорить, так как было много борьбы. В конце нам сломали хребет", - сказал Калитвинцев.

Напомним, что это восьмое подряд поражение "Олимпика" в УПЛ. Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице.

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В статье: Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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