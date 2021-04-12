Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев о матче с Колосом: В конце нам сломали хребет
Очередное поражение Олимпика
ФК "Олимпик" / Автор неизвестен
Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев подвел
"Все, что было у ребят, они оставили на футбольном поле. Очередное поражение...
Мы говорили игрокам, что будет большое давление и они должны будут выдержать борьбу.
О качестве футбола ничего не могу говорить, так как было много борьбы. В конце нам сломали хребет", - сказал Калитвинцев.
Напомним, что это восьмое подряд поражение "Олимпика" в УПЛ. Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице.
Популярное сейчас
- УАФ признала, что судья Абдула ошибся, назначив пенальти в матче Мариуполь - Шахтер
- Гасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен
- Ярославский: Не за горами то время, когда Металл переоденется в форму Металлиста
- Минай сохраняет ключевых игроков, Тайсон уже в Интере. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО