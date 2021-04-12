Калитвинцев о матче с Колосом: В конце нам сломали хребет

Главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Колосом" (1:2) .

"Все, что было у ребят, они оставили на футбольном поле. Очередное поражение...

Мы говорили игрокам, что будет большое давление и они должны будут выдержать борьбу.

О качестве футбола ничего не могу говорить, так как было много борьбы. В конце нам сломали хребет", - сказал Калитвинцев.