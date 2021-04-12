Динамо призывает остальные клубы УПЛ развивать киберспорт

Вице-президент "Динамо" по маркетингу Алексей Паламарчук прокомментировал новость о предстоящем кибер-"классико", в котором сойдутся "бело-синие" и донецкий "Шахтер" .

"Динамо" еще ранее занялось развитием кибеспортивного направления. С тех пор мы провели несколько турниров, игрок от "Динамо" Виталий Муха представлял наш клуб на нескольких международных соревнованиях.

В прошлом году футболисты "Динамо" провели открытый клубный турнир по FIFA-2020, за которым болельщики "бело-синих" наблюдали в прямом эфире.

Мы готовы и в дальнейшем развивать это направление, и призываем остальные клубы УПЛ делать шаги вперед в киберспорте. Уверен, что наши фанаты не оставят без внимания любое проявление "Динамо" в киберспорте", - сказал Паламарчук.

Напомним, что 17 апреля на НСК "Олимпийский" состоится первый в истории матч по киберспортивной дисциплине FIFA 21 между командами. Киберспортивный поединок начнется в 14:00.