Максимов: У Ворсклы стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов после победы над "Львовом" (2:1) рассказал о кадровой ситуации в команде.

- С чем связана замена Луизао?

– У него есть сильные стороны на атаку, но слабые стороны в отборе. У него отбора нет, вообще ничего нет.

- Как себя чувствуют де Нойер и Цитаишвили?

– Первый матч на поле – и сразу два футболиста на операцию, гипс. Стараемся, чтобы без травм, где-то меньше даем нагрузки на тренировках. Футбол не бывает с 15 футболистами, нужно минимум 20, 25.

- Каковы шансы на выход в еврокубки?

– А у нас стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение, будем стараться.