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Максимов: У Ворсклы стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение
Но полтавчане будут стараться
pfc
Главный тренер "
- С чем связана замена Луизао?
– У него есть сильные стороны на атаку, но слабые стороны в отборе. У него отбора нет, вообще ничего нет.
- Как себя чувствуют де Нойер и Цитаишвили?
– Первый матч на поле – и сразу два футболиста на операцию, гипс. Стараемся, чтобы без травм, где-то меньше даем нагрузки на тренировках. Футбол не бывает с 15 футболистами, нужно минимум 20, 25.
- Каковы шансы на выход в еврокубки?
– А у нас стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение, будем стараться.
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