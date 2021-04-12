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Максимов: У Ворсклы стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение

Премьер-лига
(3 голосов)

Но полтавчане будут стараться

Максимов: У Ворсклы стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение

pfc

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов после победы над "Львовом" (2:1) рассказал о кадровой ситуации в команде.

- С чем связана замена Луизао?

– У него есть сильные стороны на атаку, но слабые стороны в отборе. У него отбора нет, вообще ничего нет.

- Как себя чувствуют де Нойер и Цитаишвили?

– Первый матч на поле – и сразу два футболиста на операцию, гипс. Стараемся, чтобы без травм, где-то меньше даем нагрузки на тренировках. Футбол не бывает с 15 футболистами, нужно минимум 20, 25.

- Каковы шансы на выход в еврокубки?

– А у нас стояла задача попасть в еврокубки? У меня свое мнение, будем стараться.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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