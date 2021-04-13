Бондарь: Тайсон поступил просто некорректно

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь прокомментировал ситуацию с Тайсоном.

"Отношение к Тайсону в команде? Я не могу этот момент комментировать, так как это личный момент самого Тайсона и клуба. Считаю, он поступил некорректно просто. Думаю, люди, которые должны это решить – уже решили, все вопросы улажены", - сказал Бондарь.

Напомним, что Тайсон был переведен в дуль "горняков" после того, как отказался выходить на замену в матче ЛЕ с "Ромой".

Вчера, была информация, что руководство "горняков" уже не ведет переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с бразильцем. Ранее, сообщалось, что мать Тайсона подтвердила подписание контракта с "Интернасьоналем".