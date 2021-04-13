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Бондарь: Тайсон поступил просто некорректно
Бразилец продолжает находится в дубле
Фото - ФК Шахтер
Защитник "
"Отношение к Тайсону в команде? Я не могу этот момент комментировать, так как это личный момент самого Тайсона и клуба.
Считаю, он поступил некорректно просто. Думаю, люди, которые должны это решить – уже решили, все вопросы улажены", - сказал Бондарь.
Напомним, что Тайсон был переведен в дуль "горняков" после того, как отказался выходить на замену в матче ЛЕ с "Ромой".
Вчера, была информация, что руководство "горняков" уже не ведет переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с бразильцем. Ранее, сообщалось, что мать Тайсона подтвердила подписание контракта с "Интернасьоналем".
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