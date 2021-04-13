  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондарь: Тайсон поступил просто некорректно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондарь: Тайсон поступил просто некорректно

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец продолжает находится в дубле

Бондарь: Тайсон поступил просто некорректно

Фото - ФК Шахтер

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал ситуацию с Тайсоном.

"Отношение к Тайсону в команде? Я не могу этот момент комментировать, так как это личный момент самого Тайсона и клуба.

Считаю, он поступил некорректно просто. Думаю, люди, которые должны это решить – уже решили, все вопросы улажены", - сказал Бондарь.

Напомним, что Тайсон был переведен в дуль "горняков" после того, как отказался выходить на замену в матче ЛЕ с "Ромой".

Вчера, была информация, что руководство "горняков" уже не ведет переговоров на счет продления контракта с игроком. "Шахтер" планирует попрощаться с бразильцем. Ранее, сообщалось, что мать Тайсона подтвердила подписание контракта с "Интернасьоналем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...