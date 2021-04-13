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СМИ: Шахтер интересуется форвардом СК Днепр-1
Артем Довбик может стать игроком донецкого клуба
Фото: СК Днепр-1
Нападающий СК "Днепра-1" Артем Довбик находится в сфере интересов донецкого "Шахтера". Об этом сообщает журналист Игор Цыганык.
По его информации, датский «Мидтьюлланд», откуда перешел Довбик в "Днепр-1", получит процент от следующего трансфера форварда.
Портал Transfermarket оценивает 23-летнего футболиста в 400 тысяч евро. В текущем сезоне во всех турнирах Довбик провел 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что ранее была информация об интересе к футболисту со стороны киевского "Динамо".
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