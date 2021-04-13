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СМИ: Шахтер интересуется форвардом СК Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем Довбик может стать игроком донецкого клуба

СМИ: Шахтер интересуется форвардом СК Днепр-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий СК "Днепра-1" Артем Довбик находится в сфере интересов донецкого "Шахтера". Об этом сообщает журналист Игор Цыганык.

По его информации, датский «Мидтьюлланд», откуда перешел Довбик в "Днепр-1", получит процент от следующего трансфера форварда.

Портал Transfermarket оценивает 23-летнего футболиста в 400 тысяч евро. В текущем сезоне во всех турнирах Довбик провел 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что ранее была информация об интересе к футболисту со стороны киевского "Динамо".

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Цыганик LIVE

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Комментарии (3)
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Юра с Амура (Дніпро)
13.04.2021 в 09:20
Налетели интересующиеся падальщики. Сначала Динамо, теперь и эти, с ДНР...
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aleks68
13.04.2021 в 09:57
кто бы гавкал.в зеркало посмотри чучело
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avatar
Американец 2000
13.04.2021 в 08:09
Толковый пацан ! И напористый , техничный ! Давно такого не было в Украине - именно нападающего !
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