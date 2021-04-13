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Кичак: Не обращаем внимание, что все говорят о кризисе результата Олимпика
Донецкий клуб проигрывает 8 туров подряд
Фото: ФК Олимпик Донецк
Голкипер "Олимпика" Артем Кичак прокомментировал поражение "Колосу" (1:2) в матче 21-го тура УПЛ.
"Обидно так проигрывать. Матч складывался неплохо для нашей команды. Мы выходили играть на результат. К сожалению, не вышло… Тяжело что-то комментировать: бились, старались, но не смогли положить в копилку хотя бы 1 очко.
Момент с пенальти? Бьющий игрок не совсем удачно исполнил удар, я успел выставить руку, но немного не повезло. Мяч попал в ладонь и отскочил в ворота...
Сказалось удаление. После того как мы остались в меньшинстве, "Колос" еще больше завладел мячом, больше нагнетал, тяжело было обороняться.
Мы не обращаем внимания на то, что все говорят о кризисе результата. Команда готовится к каждому матчу, полностью концентрируясь на тренировочном процессе. Мы выходим и бьемся за результат. Да, пока нет побед, но, я уверен, все будет хорошо, и мы наберем еще очки, которые заслуживаем", - сказал Кичак.
Напомним, что для донецкого клуба это 8-е подряд поражение. В турнирной таблице Премьер-лиги "Олимпик" находится на 11-м месте, в активе клуба 17 зачетных пунктов.
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