Кичак: Не обращаем внимание, что все говорят о кризисе результата Олимпика

Голкипер "Олимпика" Артем Кичак прокомментировал поражение "Колосу" (1:2) в матче 21-го тура УПЛ.

"Обидно так проигрывать. Матч складывался неплохо для нашей команды. Мы выходили играть на результат. К сожалению, не вышло… Тяжело что-то комментировать: бились, старались, но не смогли положить в копилку хотя бы 1 очко.

Момент с пенальти? Бьющий игрок не совсем удачно исполнил удар, я успел выставить руку, но немного не повезло. Мяч попал в ладонь и отскочил в ворота...

Сказалось удаление. После того как мы остались в меньшинстве, "Колос" еще больше завладел мячом, больше нагнетал, тяжело было обороняться.

Мы не обращаем внимания на то, что все говорят о кризисе результата. Команда готовится к каждому матчу, полностью концентрируясь на тренировочном процессе. Мы выходим и бьемся за результат. Да, пока нет побед, но, я уверен, все будет хорошо, и мы наберем еще очки, которые заслуживаем", - сказал Кичак.