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"Это была игра за шесть очков". Игрок Руха - о победе над Минаем
Львовский клуб покинул последнее место в таблице УПЛ
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал победу над "Минаем"(2:0) в 21-м туре УПЛ.
"Был очень важный матч: и в психологическом плане, и в турнирном. Это была игра за шесть очков. Хотелось выиграть, чтобы в дальнейшем играть спокойнее. После победы намного лучше готовиться к следующим поединкам. Выиграли заслужено, все время давили на соперника", - сказал Белый.
Напомним, что благодаря победе над закарпатским клубом "Рух" покинул последнюю строчку в Премьер-лиги и поднялся на 12-ю позицию, набрав 16 очков.
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