"Это была игра за шесть очков". Игрок Руха - о победе над Минаем

Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал победу над "Минаем"(2:0) в 21-м туре УПЛ.

"Был очень важный матч: и в психологическом плане, и в турнирном. Это была игра за шесть очков. Хотелось выиграть, чтобы в дальнейшем играть спокойнее. После победы намного лучше готовиться к следующим поединкам. Выиграли заслужено, все время давили на соперника", - сказал Белый.