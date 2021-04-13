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Бондарь: Не собираюсь комментировать игру Динамо, потому что я игрок Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинское классико уже совсем скоро

Бондарь: Не собираюсь комментировать игру Динамо, потому что я игрок Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о подготовке команды к матчу против "Динамо".

- Как будете готовиться к "Динамо"?

- Как всегда - недельный цикл. Думаю, будут тренировки, занятия тактического плана, видеоанализ. Будет серьезная подготовка, так как это решающий матч года для нас.

Прежде всего нужно сконцентрироваться на себе, своей игре, результате, который нам нужен. В оставшихся пяти матчах нам надо брать максимум и надеяться, что "Динамо" где-то сможет потерять. Абсолютно все в команде верят, что мы еще сможем стать чемпионами Украины.

- Как вам игра "Динамо" сейчас?

- Не собираюсь комментировать этот вопрос, потому что я игрок "Шахтера", - сказал Бондарь.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 17 апреля на НСК "Олимпийском". Начало - в 19:30.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.04.2021 в 11:52
Так як пройшли у фінал Ліги Європи, так само й візьмуть чемпіонство.)
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