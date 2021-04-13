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Форвард Ворсклы: Победу над Львовом выстрадали

Премьер-лига
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Полтавская команда находится на 5-м месте в УПЛ

Форвард Ворсклы: Победу над Львовом выстрадали

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал победу над "Львовом" (2:1) в матче 21-го тура УПЛ.

"Победу, можно сказать, выстрадали. У "Львова" было много моментов, хочу похвалить команду. Они сыграли очень хорошо. Во втором тайме удалось забить и это был ключевой момент. Главное - победа", - сказал Кулач.

Напомним, что после 21-го тура в турнирной таблице УПЛ "Ворскла" находится на 5-м месте, набрав 34 зачетных пунктов. "Львов" идет предпоследним, в активе клуба 15 баллов.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Владислав Кулач
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Источник:
ТК Футбол

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