Форвард Ворсклы: Победу над Львовом выстрадали

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач прокомментировал победу над "Львовом" (2:1) в матче 21-го тура УПЛ.

"Победу, можно сказать, выстрадали. У "Львова" было много моментов, хочу похвалить команду. Они сыграли очень хорошо. Во втором тайме удалось забить и это был ключевой момент. Главное - победа", - сказал Кулач.