Высокий прессинг Луческу и гибридная схема Йовичевича. Тактика в матче Днепр-1 - Динамо

До прошедших выходных лишь две команды не знали поражений во втором круге украинской Премьер-лиги. Именно их очное противостояние и было центральным матчем 21 тура. "Динамо" одержало уверенную победу над "Днепром-1" и сделало очередной шаг к золотым медалям чемпионата.

Несмотря на то, что матч состоялся в Днепре, номинальным хозяином считалось именно "Динамо", так как клубы договорились еще в первом круге, провести домашний для "Днепра-1" матч в Киеве.

Перед игрой обе команды имели определенные кадровые проблемы. Но, если заявка киевлян позволяет практически безболезненно переживать периоды без таких игроков, как Кендзера, Попов или Цыганков, то Игор Йовичевич практически не мог рассчитывать на половину оптимального состава. Дубинчак и Булеца не могли играть с "Динамо" по условиям арендного соглашения. Также по разным причинам с Киевом не сыграли Пихаленок и Адамюк. Восстановился, но еще не набрал оптимальных кондиций Назаренко. Игрок молодежной сборной Украины в заявку попал, но начал матч на скамейке запасных.

Разумеется, достойная замена выбывшим из строя исполнителям нашлась, но ресурсов для эффективного управления игрой у Йовичевича оставалось немного. К чести главного тренера "Днепра-1" – по ходу матча он неоднократно пытался вносить коррективы и менять структуру игры своей команды.

"Динамо" – "Днепр-1" – 2:0

Голы: Миколенко 58 (Де Пена), Сидорчук 67

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Шапаренко (Шепелев 59), Де Пена (Родригес 59), Миколенко (Сидклей 86), Караваев, Тымчик, Забарный, Буяльский, Сирота, Беседин (Супряга 72)

"Днепр-1": Юрчук, Довбик, Когут (Назаренко 73), Цуриков, Логинов, Тейлор, Ди Франко (Ярмолюк 90), Дуглас, Чуже (Білл 90), Сваток (Хобленко 65), Игнатенко (Батагов 73)

Предупреждения: Сидорчук 40, Беседин 64, Караваев 75 - Довбик 24, Чуже 35, Когут 44, Ди Франко 47, Довбик 61, Ярмолюк 90+1

Удаление: Довбик 61 (вторая желтая)

Удары (в створ) – 7(7):5(0)

– 7(7):5(0) Владение – 60%:40%

– 60%:40% Фолы – 16:17

– 16:17 Атаки – 98:75

– 98:75 Опасные атаки – 91:40

У Киева вместо дисквалифицированного Кендзеры позицию правого защитника закрыл Тымчик. И закрыл нужно сказать совсем не дурно. Главному тренеру еще предстоит хорошенько подумать, кого выпускать на "Шахтер". Тымчик был одним из лучших на поле, эффективно действовал и в обороне и в атаке.

Хорошо с Александром в роли правого атакующего полузащитника взаимодействовал Караваев. Еще один вопрос – кто на этой позиции выйдет в следующем туре? Цыганков уже восстановился после повреждения, но стоит ли бросать его в главный матч сезона без игровой практики, тогда как Караваев находится в хорошей форме и достаточно органично смотрится на этой позиции.

У днепрян вместо Дубинчака и Пихаленка в старте вышли Цуриков и Ди Франко соответственно. Тейлор заменил на правом фланге полузащиты Назаренко, а правого защитника играл Сваток.

Обе команды достаточно активно начали матч и своими интенсивными действиями без мяча делали игру максимально закрытой. Команда Йовичевича плотно перекрывала все зоны на своей трети поля, в частности уделяя особое внимание полупространствам. В свою очередь, киевляне своими проактивными методами обороны в начальной стадии гасили подавляющее большинство попыток соперника организовать быструю атаку.

Базовой схемой "Динамо" была формация 4-2-3-1. В позиционной обороне команда перестраивались на классический вариант 4-4-2 (4-4-1-1). "Днепр-1" играл по гибридной схеме. В деструктивной фазе команда Йовичевича держала структуру 4-4-2. Линию обороны составляли справа налево – Сваток, Дуглас, Логинов, Цуриков. Впереди, в паре с Довбиком действовал Когут.

В конструктивной фазе команда переходила на игру с тремя центральными защитниками. Эта кардинальная трансформация осуществлялась благодаря одному простому смещению. В атакующих действиях команды, номинальный левый защитник Цуриков поднимался к хавбекам, а его коллега по правому флангу оставался в линии с центрбеками – образовывая тройку. Чуже смещался в полупространство и с Когутом исполнял роль инсайда.

На 29 минуте Йовичевич внес коррективы с бровки. В фазе игры без мяча команда стала действовать по схеме 4-1-4-1 с Игнатенко между линиями, а в позиционных атаках перестраивалась на структуру, которую можно идентифицировать, как 3-1-4-2 или скорее 3-1-5-1. Это перестроение было предпринято с целью перекрыть центральную зону между линиями обороны, где активно открывались игроки группы атаки "Динамо", в частности Буяльский.

На скриншоте – пример одной из многочисленных попыток киевлян вскрыть плотную оборону соперника путем продольных и диагональных передач низом. В подобных комбинациях постоянно происходила ротация позициями игроков атакующей группы и смещения в зоны между линиями.

В целом, в позиционной игре "Днепр-1" справлялся с атаками лидеров чемпионата. Решающий гол пришел во втором тайме после розыгрыша углового.

Де Пена подал в свободную зону под удар атакующему из глубины пространство Миколенко. Виталий в одно касание забил один из важнейших голов в своей карьере. На известно, как бы дальше сложился матч, если бы не этот эффективный розыгрыш стандарта. Возможно, этот гол станет одним из кирпичиков долгожданного для "Динамо" чемпионства, но об этом еще говорить рано.

Дальше были удаление Довбика и логичный второй гол "Динамо" (Сидорчук), соавтором которого стал активный Родригес. Жерсон снова доказал, что он находится в прекрасной форме.

До удаления у "Днепра-1" игра в атаке строилась через длинные передачи на Довбика, который должен был выигрывать лонгболы и отдавать на ход атакующим свободные зоны хавбекам, в большинстве случаев – Чуже и Тейлору.

После матча Мирча Луческу наградил соперников комплиментами и выразил возмущение желтой карточке Сергею Сидорчуку, из-за которой он пропустит матч с "Шахтером":

«Сложная игра против организованного соперника, который очень хорошо перекрывал свободные зоны и закрывал наших игроков. Нам было сложно играть. "Днепр-1" выглядит очень хорошо, у них была серия из пяти побед и двух ничьих. Эта команда обыграла "Десну" и "Ворсклу", что говорит о потенциале и силе днепрян. Мы знали, что нам будет очень сложно. Тем более, что сейчас проводим много игр на выезде. Во втором тайме мы сыграли получше, использовали свои сильные стороны и заслуженно победили, потому что контролировали ход игры. Я был возмущен желтой карточке Сидорчуку. Судья слишком легко ее показал, хотя это был мелкий фол в центре поля, первый и последний у Сергея. Теперь он пропустит следующую игру с "Шахтером", а это наш капитан и очень важный игрок".

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич остался доволен самоотдачей своих игроков в противостоянии с почти чемпионом:

"Играли против, вероятно, будущего чемпиона. Нужно отдать им должное. У нас были еще кадровые потери, в том числе арендованные у киевлян игроки. Еще были травмированные. Но ребята боролись до конца, молодцы. У «Динамо» была инициатива, но не было огромного количества моментов. Одна грубая наша ошибка на стандарте все решила. Вопрос концентрации, матч закрыт был. Пропустили гол, потом удаление. Нельзя такие грубые ошибки допускать с почти чемпионом. Удаление Довбика? Ему в каждом матче свистят по 4-5 раз, я не видел, чтобы другим игрокам так свистели. Он габаритный, конечно, но не могу понять этого".

Оба тренера дали достаточно объективную оценку матчу, чего не скажешь об их комментариях относительно судейских решений. У Игоря Пасхала были основания показывать карточки и Довбику, и Сидорчуку. Отдельного внимания заслуживает тема желтой карточки Сидорчука. Пожалуй, это была единственная ложка дегтя в бочке с медом, которой на "Днепр-Арене" абсолютно заслуженно разжилось "Динамо". Ложка, правда, великоватая, но, Сергей уже не в первый раз подводит свою команду. Его фол был совсем необязательным.

Главный итог матча - "Динамо" сохранило дистанцию в семь очков от пока еще действующего чемпиона – "Шахтера". В следующем туре нас ждет очное противостояние лидеров, и, похоже, это будет последний шанс команды Луиша Каштру на сохранение теоретических шансов на первое место. По большому счету, в 22 туре нас ждет главный матч сезона в УПЛ.

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