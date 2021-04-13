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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание матчей 24 тура чемпионата

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона 2020/21.

24 тур

1 мая (суббота)

  • "Десна" - "Колос" 14:00
  • "Шахтер" - "Днепр-1" 17:00
  • "Ворскла" - "Динамо" 19:30

2 мая (воскресенье)

  • "Рух" - "Александрия" 14:00
  • "Заря" - "Минай" 17:00
  • "Мариуполь" - "Львов" 17:00
  • "Олимпик" - "Ингулец" 19:30
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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