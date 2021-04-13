Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата
Расписание матчей 24 тура чемпионата
Фото: УПЛ
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона 2020/21.
24 тур
1 мая (суббота)
- "Десна" - "Колос" 14:00
- "Шахтер" - "Днепр-1" 17:00
- "Ворскла" - "Динамо" 19:30
2 мая (воскресенье)
- "Рух" - "Александрия" 14:00
- "Заря" - "Минай" 17:00
- "Мариуполь" - "Львов" 17:00
- "Олимпик" - "Ингулец" 19:30
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Источник:УПЛ
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