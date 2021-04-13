Матч против Колоса стал юбилейным для Бабенко в УПЛ

В матче 21-го тура чемпионата Украины "Олимпик" дома проиграл "Колосу" со счетом 1:2.

Этот поединок стал юбилейным для полузащитника Руслана Бабенко. 28-летний футболист провел свою 100 игру в рамках УПЛ.

Помимо "Олимпика" за который он провел 16 встреч, Бабенко успел поиграть в УПЛ за каменскую "Сталь" – 9 матчей, "Днепр" - 11, "Волынь" (Луцк) - 18, "Зарю" (Луганск) – 18, "Черноморец" (Одесса) – 28.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах в составе донецкого клуба Руслан Бабенко провел 18 матчей, результативными действиями не отличился.