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Матч против Колоса стал юбилейным для Бабенко в УПЛ

Премьер-лига
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Он достиг отметки в 100 матчей

Матч против Колоса стал юбилейным для Бабенко в УПЛ

Фото: ФК Олимпик Донецк

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В матче 21-го тура чемпионата Украины "Олимпик" дома проиграл "Колосу" со счетом 1:2.

Этот поединок стал юбилейным для полузащитника Руслана Бабенко. 28-летний футболист провел свою 100 игру в рамках УПЛ.

Помимо "Олимпика" за который он провел 16 встреч, Бабенко успел поиграть в УПЛ за каменскую "Сталь" – 9 матчей, "Днепр" - 11, "Волынь" (Луцк) - 18, "Зарю" (Луганск) – 18, "Черноморец" (Одесса) – 28.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах в составе донецкого клуба Руслан Бабенко провел 18 матчей, результативными действиями не отличился.

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В статье: Руслан Бабенко Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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