Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч против Колоса стал юбилейным для Бабенко в УПЛ
Он достиг отметки в 100 матчей
Фото: ФК Олимпик Донецк
В матче 21-го тура чемпионата Украины "Олимпик" дома проиграл "Колосу" со счетом 1:2.
Этот поединок стал юбилейным для полузащитника Руслана Бабенко. 28-летний футболист провел свою 100 игру в рамках УПЛ.
Помимо "Олимпика" за который он провел 16 встреч, Бабенко успел поиграть в УПЛ за каменскую "Сталь" – 9 матчей, "Днепр" - 11, "Волынь" (Луцк) - 18, "Зарю" (Луганск) – 18, "Черноморец" (Одесса) – 28.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах в составе донецкого клуба Руслан Бабенко провел 18 матчей, результативными действиями не отличился.
Популярное сейчас
- Пришлось раскошелиться на рекордную сумму – Боруссия М получила нового тренера
- Сегодня женская сборная Украины сыграет ответный матч плей-офф Евро-2022
- СМИ: Шахтер интересуется форвардом СК Днепр-1
- Кулач выходит на один уровень с Цыганковым. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО