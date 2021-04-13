Леоненко: Если Динамо проиграет, то опять будут разговоры, как вы так выиграли чемпионат, дважды проиграв Шахтеру

Экс-форвард " Динамо ", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Раздражения нет, потому что даже если "Шахтер" выиграет, все равно надо где-то "Динамо" очки терять. А я жду качества и победы "Динамо", потому что если они опять проиграют, то опять будут разговоры, мол, а как вы так выиграли чемпионат, проиграв два раза 0:3?

Мы забываем, что не будет Сидорчука. На всякий случай это капитан. Тем более, сейчас он забирает, начинает атаку, еще и заканчивает ее", - сказал Леоненко.