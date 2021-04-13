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Леоненко: Если Динамо проиграет, то опять будут разговоры, как вы так выиграли чемпионат, дважды проиграв Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Мнение эксперта перед субботним классико

Леоненко: Если Динамо проиграет, то опять будут разговоры, как вы так выиграли чемпионат, дважды проиграв Шахтеру

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с киевлянами.

"Раздражения нет, потому что даже если "Шахтер" выиграет, все равно надо где-то "Динамо" очки терять. А я жду качества и победы "Динамо", потому что если они опять проиграют, то опять будут разговоры, мол, а как вы так выиграли чемпионат, проиграв два раза 0:3?

Мы забываем, что не будет Сидорчука. На всякий случай это капитан. Тем более, сейчас он забирает, начинает атаку, еще и заканчивает ее", - сказал Леоненко.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (16)
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simargl (Чернигов)
13.04.2021 в 18:02
Жаль с пустыми трибунами... Даже победа ШД оставляет 99,9% чемпионства ДК. Кому там проигрывать в оставшихся турах ???
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2021 в 17:32
Оно хочет в своей родной Тюмени создать свою футбольную школу и взять туда тренером- директором Коновалова. В этом нет в принципе ничего плохого, даже похвально, но: вали нах отсюда в свою Тюмень, свали с телеэкранов украинских , а тренеров черпай из ПаРашки. А если Коновалов не против ,то пускай валит за поребрик без возвращения в Украину.
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+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 17:33
откуда информация? .
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2021 в 17:34
Лично с его слов. Записано.
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 17:35
что-то не помню когда он это говорил...
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2021 в 17:37
Понятно, что не слышали))). Это в приватной беседе, он там много чего ещё наговорил. Это было в январе.
+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 17:37
ну и болт с ним...
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2021 в 17:38
Согласен...
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 17:21
если Динамо проиграет и станет чемпионом, то возникнут разговоры и вопросы к Шахтеру: ""Вы дважды выиграли у Динамо, но почему вы не чемпионы???""
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+7
-1
avatar
Байкал (Lviv)
13.04.2021 в 17:02
В мене зворотнє запитання. Чи достойна команда другого місця,якщо вона програє ФК Львову ,граючи цю гру майже на домашньому стадіоні в Харкові( щоб не грати к Львові ,Шахтар покрив всі розходи ФК Львову)?
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+7
-3
Алекс1955 (Донецк)
13.04.2021 в 17:09
Так что теперь, второе место отдать Львову, или поделитесь с Зарей?
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+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2021 в 17:23
Нет, команда- чемпион не должна сливаться аутсайдерам или побеждать над ними благодаря техническим победам...
+3
-2
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
13.04.2021 в 16:28
Чемпионом становиться не тот кто дважды переиграл своего прямого конкурента, а команда которая более стабильно выступала на протяжении всего сезона, не сливая матчи всяким Колосам и Минаям....
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+9
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 17:23
Ответить
+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.04.2021 в 16:25
алкашик вирішив потролити ДК. цікаво на скільки бокалів пива потягне його висер?
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+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
13.04.2021 в 16:23
Не бзди, запроданець, не програє. Все буде Україна.
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+6
-1


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