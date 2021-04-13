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Леоненко: Если Динамо проиграет, то опять будут разговоры, как вы так выиграли чемпионат, дважды проиграв Шахтеру
Мнение эксперта перед субботним классико
Экс-форвард "
"Раздражения нет, потому что даже если "Шахтер" выиграет, все равно надо где-то "Динамо" очки терять. А я жду качества и победы "Динамо", потому что если они опять проиграют, то опять будут разговоры, мол, а как вы так выиграли чемпионат, проиграв два раза 0:3?
Мы забываем, что не будет Сидорчука. На всякий случай это капитан. Тем более, сейчас он забирает, начинает атаку, еще и заканчивает ее", - сказал Леоненко.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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