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Шевчук: Луческу вселил уверенность в игроков. Каштру не может это сделать

Премьер-лига
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В ожидании украинского класико

Шевчук: Луческу вселил уверенность в игроков. Каштру не может это сделать

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "Шахтер" сыграет с "Динамо".

"Обе команды – фавориты. В последние матчи Киев стабилен, а от "Шахтера" не знаешь, чего ожидать. По игре "Динамо" видно, что Луческу вселил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба.

Потому что-то, что происходило в том году - минус 23 очка - это просто катастрофа была. Луческу пришел и поменял все. Он вселил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригес был расстроенный, а сейчас он выходит и забивает в трех матчах подряд и приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поболтать, убедить. Каштру этого не может сделать", - сказал Шевчук.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.

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В статье: Вячеслав Шевчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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