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Шевчук: Луческу вселил уверенность в игроков. Каштру не может это сделать
В ожидании украинского класико
Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от украинского классико, в котором в субботу "
"Обе команды – фавориты. В последние матчи Киев стабилен, а от "Шахтера" не знаешь, чего ожидать. По игре "Динамо" видно, что Луческу вселил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба.
Потому что-то, что происходило в том году - минус 23 очка - это просто катастрофа была. Луческу пришел и поменял все. Он вселил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригес был расстроенный, а сейчас он выходит и забивает в трех матчах подряд и приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поболтать, убедить. Каштру этого не может сделать", - сказал Шевчук.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу 17 апреля в Киеве на "Олимпийском" и начнется в 19:30.
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