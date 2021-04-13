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Леоненко: На месте Милевского я бы ушел из Миная
Дела у Миная плохи
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Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о матче 21-го тура УПЛ, в котором
"Я бы на месте Милевского ушел из "Миная". Во-первых, он не попадает в состав, уже можно покидать этот клуб.
А по игре – "Минай" играл на контратаках. В первом тайме, я так понимаю, тренеры вообще забыли сказать игрокам, что есть ворота. А этот знаменитый розыгрыш углового… У меня вопрос к Федыку: а можете с раздевалки начинать разбегаться?", - сказал Леоненко.
Напомним, что на данный момент "Минай" с активом в 15 очков идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.
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