Леоненко: На месте Милевского я бы ушел из Миная

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о матче 21-го тура УПЛ, в котором "Минай" на выезде проиграл "Руху" (0:2).

"Я бы на месте Милевского ушел из "Миная". Во-первых, он не попадает в состав, уже можно покидать этот клуб.

А по игре – "Минай" играл на контратаках. В первом тайме, я так понимаю, тренеры вообще забыли сказать игрокам, что есть ворота. А этот знаменитый розыгрыш углового… У меня вопрос к Федыку: а можете с раздевалки начинать разбегаться?", - сказал Леоненко.