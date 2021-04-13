  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леоненко: На месте Милевского я бы ушел из Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: На месте Милевского я бы ушел из Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Дела у Миная плохи

Леоненко: На месте Милевского я бы ушел из Миная

instagram.com/timi1010

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко поделился мнением о матче 21-го тура УПЛ, в котором "Минай" на выезде проиграл "Руху" (0:2).

"Я бы на месте Милевского ушел из "Миная". Во-первых, он не попадает в состав, уже можно покидать этот клуб.

А по игре – "Минай" играл на контратаках. В первом тайме, я так понимаю, тренеры вообще забыли сказать игрокам, что есть ворота. А этот знаменитый розыгрыш углового… У меня вопрос к Федыку: а можете с раздевалки начинать разбегаться?", - сказал Леоненко.

Напомним, что на данный момент "Минай" с активом в 15 очков идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Виктор Леоненко Рух (Львов) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.04.2021 в 18:01
Сказал Леоненко, который сам на старости лет ,не могя уже бегать, пошел доигрывать в Ужгород...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.04.2021 в 17:58
Не осуждай кого-то, если сам обосраный.
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 17:44
Если бы Милевский прочел высер Леоненко, то мог бы сказать: ""Я б на месте Леоненко ушел бы из "Великого футбола" и из Ф1\2\3 навсегда"".
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...