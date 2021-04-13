Вербич: Делаю все для того, чтобы вернуться еще в этом сезоне

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич планирует вернуться на поле еще до окончания этого сезона.

Ранее СМИ распространили информацию, что якобы словенец выбыл до лета и не сыграет в текущем чемпионате , однако сам футболист в комментарии ТК "Футбол" эту информацию опроверг.

"Это неправда. Я все делаю для того, чтобы вернуться до конца сезона. Не знаю, удастся ли сыграть или нет, но работаем над тем, чтобы я сыграл до конца сезона. Я уже начал немного бегать. У меня специфическая травма, поэтому важно не спешить. Работаем над тем, чтобы не было рецидива", - сказал Вербич.

Напомним, что в текущем сезоне Вербич сыграл 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 голевых паса, однако с конца прошлого года словенец не играет из-за травмы колена.