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Вербич: Делаю все для того, чтобы вернуться еще в этом сезоне
Врачи и футболист работают над тем, чтобы словенец сыграл до конца сезона
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич планирует вернуться на поле еще до окончания этого сезона.
Ранее СМИ распространили информацию, что якобы словенец
"Это неправда. Я все делаю для того, чтобы вернуться до конца сезона. Не знаю, удастся ли сыграть или нет, но работаем над тем, чтобы я сыграл до конца сезона.
Я уже начал немного бегать. У меня специфическая травма, поэтому важно не спешить. Работаем над тем, чтобы не было рецидива", - сказал Вербич.
Напомним, что в текущем сезоне Вербич сыграл 21 матч, забил 3 гола и отдал 2 голевых паса, однако с конца прошлого года словенец не играет из-за травмы колена.
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