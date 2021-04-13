Шахтер к 85-летию клуба выпустит мультфильм, Генинсон озвучит негативного героя - полярную сову

Донецкий " Шахтер " к 85-летию клуба готовит к выходу мультфильм, который будет посвящен истории команды.

Озвучивать героев анимационной ленты будут как приглашенные актеры и дети, так и комментатор Кирилл Круторогов, экс-форвард "горняков" Алексей Белик и бывший президент УПЛ Владимир Генинсон.

Интересно, что по информации FootBoom, Генинсон озвучит негативного героя – полярную сову Генинселлу.

Мультфильм выйдет в мае 2021 года.

Напомним, что на матче прошлого сезона "Шахтер" - "Динамо" болельщики киевлян "отличились" расистскими выкриками в адрес бразильцев донецкой команды, имитируя обезьянье уханье.

Этот случай вызвал большой скандал в украинском футболе, а сами ультрас киевлян пояснили свои звуки акцией в поддержку полярных сов, звуки которых они якобы имитировали.