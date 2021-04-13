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Шахтер к 85-летию клуба выпустит мультфильм, Генинсон озвучит негативного героя - полярную сову

Премьер-лига
(1 голосов)

Фильм выйдет в мае

Шахтер к 85-летию клуба выпустит мультфильм, Генинсон озвучит негативного героя - полярную сову

Новина українською

Донецкий "Шахтер" к 85-летию клуба готовит к выходу мультфильм, который будет посвящен истории команды.

Озвучивать героев анимационной ленты будут как приглашенные актеры и дети, так и комментатор Кирилл Круторогов, экс-форвард "горняков" Алексей Белик и бывший президент УПЛ Владимир Генинсон.

Интересно, что по информации FootBoom, Генинсон озвучит негативного героя – полярную сову Генинселлу.

Мультфильм выйдет в мае 2021 года.

Напомним, что на матче прошлого сезона "Шахтер" - "Динамо" болельщики киевлян "отличились" расистскими выкриками в адрес бразильцев донецкой команды, имитируя обезьянье уханье.

Этот случай вызвал большой скандал в украинском футболе, а сами ультрас киевлян пояснили свои звуки акцией в поддержку полярных сов, звуки которых они якобы имитировали.

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк) Владимир Генинсон Кирилл Круторогов
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Комментарии (10)
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Водитель трамвая (Бухарест)
13.04.2021 в 22:48
Все и так знают, что Членинсон - из стада полярных петухов.
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0
0
мы за динамо (киев)
13.04.2021 в 21:56
шелупонь. одним словом. невже на свій селебріті треба концентрувтись на підпарканних чварах.
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+1
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
13.04.2021 в 22:50
На чем они сконцентрировались - узнаем с выходом мультфильма, а пока что они знатно потролили полярных петухов :)
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0
0
Юра с Амура (Дніпро)
13.04.2021 в 21:54
Конечно, негативный герой - это сова. Ведь именно из-за неё Шахтер не играет уже 7 лет в Донецке...
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.04.2021 в 22:00
Шахтёр не играет из-за шахтёров, которые откопали танки с пушками.
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+2
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
13.04.2021 в 21:38
Детей пугать?
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.04.2021 в 21:26
БЛМщики сраные.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.04.2021 в 21:17
А фильм выйдет на русском или португальском...
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.04.2021 в 20:58
Из Википедии: ""Голос у полярной совы — отрывистый, лающие и каркающие крики, так же имеет место характерное для всех филинов уханье"". .Почему уханье птицы приняли за обезьянье ??? ... Очевидно в штате ФК "Шахтёр" нет орнитолога.
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+2
-1
Romb_DK (Київ)
13.04.2021 в 22:43
в тому курнику є орнітолог тількі називається Генеральний директор Палкін. хоча нащо так ускладнювати? можна просто - Генеральний пєтух
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0
0


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