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СМИ: Довбиком заинтересовались в Турции и Бельгии
Но Днепр-1 не спешит рассматривать предложения и ждет Евро
Фото - Днепр-1/Автор - неизвестен
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По информации Meta-ratings, дебют в национальной сборной Украины по футболу способствовал спросу на 23-летнего нападающего "Днепра-1" Артема Довбика. Сейчас за ним внимательно следят не только "Динамо" и "Шахтер", но и несколько клубов из Турции и Бельгии. В Турции, в частности, речь идет о "Бешикташе".
Впрочем, также сообщается, что "Днепр-1", которому Довбик принадлежит до 31 декабря 2023 года, не спешит расставаться со своим лидером.
Летом 2020 года днепряне купили Довбика у датского "Мидтьюланда" за 450 тысяч евро. Однако цена на игрока может резко возрасти, если ему удастся попасть в заявку сборной Украины на Евро и удачно выступить на крупном турнире.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ Артем Довбик стал автором 5 голов в 20 матчах за "Днепр-1".
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