Исмаили: Я скоро вернусь

Защитник " Шахтера " Исмаили заявил о свеем скором возвращении на футбольное поле.

"Я скоро вернусь, ждите. Я и сам этого очень-очень жду. Думаю, это будет совсем скоро", – сказал Исмаили.

Напомним, что бразилец пропустил вторую половину 2020-го года из-за разрыва крестообразных связок и не играл с 11 марта. 12 апреля Шахтер сообщал, что Исмаили тренировался индивидуально .

В субботу 17 апреля "Шахтер" в рамках УПЛ сыграет с "Динамо".