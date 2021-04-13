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Исмаили: Я скоро вернусь

Премьер-лига
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Защитник близок к возвращению на поле

Исмаили: Я скоро вернусь

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили заявил о свеем скором возвращении на футбольное поле.

"Я скоро вернусь, ждите. Я и сам этого очень-очень жду. Думаю, это будет совсем скоро", – сказал Исмаили.

Напомним, что бразилец пропустил вторую половину 2020-го года из-за разрыва крестообразных связок и не играл с 11 марта. 12 апреля Шахтер сообщал, что Исмаили тренировался индивидуально.

В субботу 17 апреля "Шахтер" в рамках УПЛ сыграет с "Динамо".

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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