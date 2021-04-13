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Луческу: Это дерби с Шахтером - важный лобовой матч. Мы думаем только о победе
Мирча не заглядывает далеко вперед
Динамо Киев
Главный тренер "
– В начале года некоторые болельщики "Динамо" не хотели видеть вас в клубе.
– Они продолжают бороться и сейчас. Но так даже лучше, ведь они привлекают внимание всего футбола. Есть группа, которая не близка к команде, несмотря на то, что мы первые в таблице.
– Как вы согласились возглавить "Динамо" после "Шахтера"?
– Я профессионал, я хотел возобновить карьеру. Со мной связалось "Динамо", и я согласился. Конечно, болельщики "Шахтера" не были рады этому, ведь эмоции и чувства остались. Остальное – часть футбола.
– Если выиграете чемпионат, останетесь в "Динамо"?
– Я думаю о матче в субботу. Мы первые в таблице, это дерби с "Шахтером" - важный лобовой матч, поэтому мы думаем только о победе. Остальное увидим позже.
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