Луческу: Это дерби с Шахтером - важный лобовой матч. Мы думаем только о победе

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о соперничестве с "Шахтером" в нынешнем сезоне УПЛ.

– В начале года некоторые болельщики "Динамо" не хотели видеть вас в клубе.

– Они продолжают бороться и сейчас. Но так даже лучше, ведь они привлекают внимание всего футбола. Есть группа, которая не близка к команде, несмотря на то, что мы первые в таблице.

– Как вы согласились возглавить "Динамо" после "Шахтера"?

– Я профессионал, я хотел возобновить карьеру. Со мной связалось "Динамо", и я согласился. Конечно, болельщики "Шахтера" не были рады этому, ведь эмоции и чувства остались. Остальное – часть футбола.

– Если выиграете чемпионат, останетесь в "Динамо"?

– Я думаю о матче в субботу. Мы первые в таблице, это дерби с "Шахтером" - важный лобовой матч, поэтому мы думаем только о победе. Остальное увидим позже.