На перспективу. Львов подписал 23-летнего аргентинца Лаутаро

" Львов " объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Лаутаро, который уже успел дебютировать за молодежный состав львовян в недавнем матче с "Ворсклой".

Футболист пришел в клуб на правах свободного агента, детали контракта с 23-летним полузащитником не уточняются.

Ранее Лаутаро защищал цвета аргентинских клубов "Кильмес" и "Сантамарина".

Также отмечается, что аргентинец до конца сезона будет играть за дубль львовского клуба.