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На перспективу. Львов подписал 23-летнего аргентинца Лаутаро
Подписание на перспективу
pfclviv.com
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Футболист пришел в клуб на правах свободного агента, детали контракта с 23-летним полузащитником не уточняются.
Ранее Лаутаро защищал цвета аргентинских клубов "Кильмес" и "Сантамарина".
Также отмечается, что аргентинец до конца сезона будет играть за дубль львовского клуба.
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Источник:ФК Львов
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