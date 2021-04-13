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На перспективу. Львов подписал 23-летнего аргентинца Лаутаро

Премьер-лига
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Подписание на перспективу

На перспективу. Львов подписал 23-летнего аргентинца Лаутаро

pfclviv.com

Новина українською

"Львов" объявил о подписании контракта с аргентинским хавбеком Лаутаро, который уже успел дебютировать за молодежный состав львовян в недавнем матче с "Ворсклой".

Футболист пришел в клуб на правах свободного агента, детали контракта с 23-летним полузащитником не уточняются.

Ранее Лаутаро защищал цвета аргентинских клубов "Кильмес" и "Сантамарина".

Также отмечается, что аргентинец до конца сезона будет играть за дубль львовского клуба.

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В статье: ФК Львов Лаутаро
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Источник:
ФК Львов

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